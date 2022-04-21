Предупреждение в связи со следующим отопительным сезоном: в сентябре уже будет поздно

Отопительный сезон в Литве подходит к концу, но цены на энергоресурсы остаются высокими, поэтому все чаще звучит призыв позаботиться о следующей зиме. Поставщики тепла обратились к правительству Литвы, предлагая подумать о резерве биотоплива.

В свою очередь биржа отмечает, что в Литве сырья достаточно, только надо переориентировать производство отопления в Литве с хорошего биотоплива на то, что похуже. Литовская ассоциация поставщиков тепла (ЛАПТ) утверждает, что одно из предложений – искать способы обеспечения доступности биотоплива следующей зимой.

Президент ассоциации подтевррдил, что такое обращение к правительству было.

"Нужны гарантии, нужна безопасность. Поставка отопления жителям - это самая существенная услуга (...). Сейчас поставщики тепла не несут никаких обязательств - ни в ценах, ни в надежности", – сказал Валдас Лукошявичюс.

В документе сказано, что, если ничего не делать, "следующий отопительный сезон будет еще болезненнее для потребителей, а может даже он будет неполноценным".

Лукошявичюс пояснил, что неполноценными поставки могут быть там, где большая часть топлива - это газ (например, Вильнюс).

"И, конечно, если будут какие-то перебои с поставками газа – сейчас нет никаких гарантий. И когда приходят морозы, биотоплива и коммунальных отходов не хватает, тогда поставки могут быть неполноценными – придется снижать температуру, топить столько, сколько позволяет количество топлива", – заметил президент ассоциации.

Хотя в обращении есть предложение, связанное с предварительными консолидированными закупками газа и хранения в Инчукалнском хранилище или где-то еще, собеседник признал, что решения, связанные с газом, не такие и простые, поскольку газ - не единственное топливо, на него Литва оказывает немного влияния.

"Мы предлагаем правительству через Государственное лесничество поставлять не сырье для биотоплива, а само биотопливо и так влиять на конечные цены", – сказал о, напомнив, что сейчас и другие страны работают над переводом своих станций с газа на биотопливо и привел в пример Финляндию.

Гендиректор международной биржи биотоплива Baltpool Андрюс Смалюкас сказал, что не стоит переоценивать фактор экспорта биотоплива из Литвы.

"Экспорт у нас минимальный. Наверное, больше всего экспортирует Латвия. Мы в Литве используем исключительно так называемые "чипсы", измельченную древесину. Гранулы используют малые потребители. Экспорт "чипсов" из Литвы исторически мал, при нынешних ценах даже Латвия уже не столь привлекательна для скандинавов, куда раньше везли свою продукцию латыши", – сказал Смалюкас.

"Основной вызов - не будет биомассы из Беларуси, ее надо чем-то заменить. В Литве есть сырье, но здесь за последние годы привыкли к хорошему биотопливу, но в Европе начинают жечь только плохое биотопливо – все то, что остается от производства", – сказал глава Baltpool.

По его словам, сейчас перестраиваются, чтобы и в Литве использовали больше "плохого" биотоплива.

"Введем еще один класс качества продукции, он будет промежуточным между тем, к чему мы привыкли и самым плохим. Посмотрим. Сырье есть, важно менять привычки, чтобы использовать то, что есть", – сказал Смаклюкас.

Директор Литовской ассоциации энергетики биомассы Вилма Батуро сказала Delfi, что для того, чтобы цены на биотопливо не выросли, надо выполнить "домашнюю работу" и сделать это как можно скорее. По ее словам, поставщики тепла в Литве привыкли "использовать белую щепку, которую можно использовать для чего-то другого, а не для биотоплива (...) Они сейчас не хотят использовать биомассу худшего качества, поскольку с ней сложнее работать".

Лукошявичюс признал, что не каждая станция может использовать биотопливо худшего качества, но заверил, что ищут выход. Ассоциация предлагает создавать рабочую группу, которая поможет подготовиться к следующему сезону.

Минэнерго в ноябре 2021 года сообщало, что в Литве с помощью биотоплива получают 75% тепла.

Парламент весной принял поправки к закону о теплохозяйстве, согласно которым крупные поставщики тепла (реализующие не меньше 100 ГВт в год), должны использовать не меньше 30% биотоплива.

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