Глава Департамента миграции о жалобах украинцев: процесс оформления документов достаточно сложный

В общественном пространстве появились жалобы украинцев на то, что из-за бюрократических препон они не могут быстрее получить выплаты. Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте отметила, что ведомства не успевают рассматривать запросы. По ее словам, сейчас в Литве зарегистрировано больше 47 000 беженцев из Украины, а каждый этап процедуры отнимает несколько дней.

"Процесс выдачи разрешений на жительство в Литве сложный, в нем участвует сразу несколько ведомств, потом идут технические работы – выдача персонального кода и выписывание карты. Этот процесс не может быть моментальным, 1-2 дней недостаточно", – сказала она 21 апреля в интервью на LRT.

По словам Гудзинскайте, сейчас выдача документов беженцам из Украины занимает от 3 недель до 1,5 месяцев.

"Если дело в порядке, не возникает никаких вопросов, все идет слаженно, то процесс занимает три недели. А если все сложнее, если не хватает документов, и мы не можем связаться с человеком, поскольку он сменил место жительства, то это может занимать 1,5 месяца", – сказала она.

Директор департамента отметила, что большую часть услуг украинцы могут получить сразу после регистрации в центре беженцев, не дожидаясь выдачи карты.

Кроме того, из-за большой потребности в паспортах, изменился порядок работы системы, сейчас нельзя получить документ в течение 1-5 дней. Гудзинскайте акцентирует, что это позволит быстрее выдать документы украинцам.

Однако она заметила, что в исключительном случае, если есть важные причины, паспорт можно получить в тот же день.

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