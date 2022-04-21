В Вильнюсе подозреваемые напали на полицейских с ножом, задержаны трое мужчин, еще одного разыскивают

В среду вечером в Вильнюсе секретная операция закончилась стрельбой и опасным преследованием. Сообщается, что задержаны трое подозреваемых, еще один находится в розыске.

Департамент полиции сообщил, что 20 апреля, в 19.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Сетино, полицейские проводили задержание подозреваемых, четверо молодых людей оказали страже порядков сопротивление и угрожали им ножом.

Один из подозреваемых на Mercedes-Benz ML350 зацепил полицейский автомобиль Renault Fluence и нанес травмы полицейскому (1989 г.р.), который находится в больнице, и второму стражу порядка (1993 г.р.), которому назначено амбулаторное лечение.

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Во время задержания полицейские стреляли 5 раз по удаляющемуся автомобилю Mercedes-Benz ML350.

В 20.15 ч., того же дня автомобиль был обнаружен в Вильнюсе, на ул. Селю.

В то же время на перекрестке ул. Кястучё-А.Мицкявичаус полицейский автомобиль Opel Insignia Sports Tourer с мигалками и сиреной, которым управлял полицейский (1992 г.р.), выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с не пропустившим его Volvo V70 (водитель - женщина 1998 г.р.). В ДТП люди не пострадали, были повреждены автомобили.

Полиция задержала подозреваемых 1993, 1992 и 1998 г.р., разыскивают мужчину 1999 г.р., который уехал на автомобиле BMW 530 D (автомобиль обнаружен на ул. Саусё 13-осёс.

Ведется расследование по факту оказания сопротивления полицейским.

Выяснилось, что молодых людей разыскивали с 5 апреля. Сообщается, что в 17.49 ч. в Вильнюсе, на ул. Л.Асанавучютес, они ограбили салон тату.

Мужчины в масках использовали слезоточивый газ и украли у женщины (1994 г.р.) сумку с документами, платежными картами и деньгами. Ущерб - 250 евро.

Полиция начала расследование по факту этого ограбления.

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