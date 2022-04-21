Глава МИД ФРГ - странам Балтии: мы недостаточно прислушивались к вам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с главами внешнеполитических ведомств Балтийских стран признала, что Берлин недостаточно прислушивался к странам региона, постоянно предупреждавшим о российской угрозе.

Она сказала, что союзникам придется усилить военное присутствие.

"Все-таки мы недостаточно прислушивались к вам, когда слышали, как вы делитесь своим беспокойством", - сказала Бербок на совместной пресс-конференции министров ИД в Риге в среду.

"Поэтому я здесь сегодня, (...) пытаюсь встать на ваше место, почувствовать то, что чувствуете вы", - добавила она.

Германия уже пять лет осуществляет командование международным батальоном НАТО, дислоцированным в Литве, однако отношение к ней было подозрительным из-за чересчур тесных экономических связей с Россией, напавшей в конце февраля на Украину.

В последние годы страны Балтии яростно выступали против российско-германского газопровода "Северный поток - 2", запуск которого был остановлен после начала войны.

По словам Бербок, Германия должна принять критику относительно своей позиции по "Северному потоку - 2".

Она сказала, что страна за много лет передала газохранилища российским компаниям и теперь должна работать, чтобы их вернуть.

"Это очевидные ошибки, которые мы допустили", - сказала глава германской дипломатии.

По ее словам, после аннексии Крыма в 2014 году Германии пришлось снизить свою зависимость от российского ископаемого топлива, а вместо "Северного потока - 2" в Балтийском море заняться "зеленой" энергетикой.

Вместо "Северного потока" нам нужна была чистая энергия, Baltic Stream", - сказала Бербок.

Сейчас Германия, которая по-прежнему зависит от российских энергоносителей, является одной из стран, блокирующих санкции Европейского союза в отношении импорта нефти и газа в страну.

Их активно добиваются многие страны Центральной и Восточной Европы, в том числе Литва.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместной пресс-конференции сказал, что позиция Германии заметно влияет на решения Сообщества.

"Очевидно, мы очень ждем, какие шаги предложит правительство Германии, а Европа предпримет. Мы очень уверены в том, что наши друзья и союзники в Берлине поступят правильно", - сказал литовский министр.

"Я знаю, что это непросто, я понимаю, что это очень сложное политическое и экономическое решение, которое необходимо объяснить людям в Германии, но (...) в данном случае оно, по всей видимости, неизбежно. Теперь нам предстоит выяснить, как это сделать", - добавил он.

Бербок заявила, что Германия намерена отказаться от импорта российской нефти к концу года.

"Готовит почву"

Бербок на пресс-конференции также заявила, что НАТО должно усилить свое присутствие в странах Балтии и Польше в ответ на угрозу со стороны России, и что Германия внесет свой вклад.

"Минимального военного присутствия в странах Балтии и Польше больше недостаточно", - сказала глава германского внешнеполитического ведомства в среду на совместной пресс-конференции с министрами ИД Балтийских стран в Риге.

"У подкрепления наших военных, находящихся в восточной части нашего Альянса, должна быть долгосрочная перспектива", - сказала она.

Германия, которая с 2017 года возглавляет передовой батальон НАТО в Литве, в настоящее время разместила в стране около 900 военнослужащих, и их число было увеличено в ответ на войну, развязанную Россией.

Германия развернула дополнительные мощности и в других странах Центральной и Восточной Европы, однако Бербок обещает, что их будет еще больше.

"На этом наш вклад не заканчивается. Германия внесет столько, сколько необходимо для общей обороны нашего Альянса", - сказал министр.

К июньскому саммиту НАТО готовится новая концепция безопасности, а Литва и другие страны Балтии добиваются превращения развернутых в них международных батальонов в бригады, что увеличило бы численность войск в государствах в несколько раз.

Страны региона также хотят иметь больше систем противовоздушной, противокорабельной обороны и других средств. По их мнению, это необходимо не только для сдерживания России, но и для реальной защиты от нее.

По мнению Бербок, нападение на Украину должно способствовать переосмыслению архитектуры европейской безопасности, а возврат к довоенной ситуации уже невозможен.

Все же она сказала, что передислокация не произойдет "за ночь" - это потребует времени, а также "огромных усилий и доверия".

Немецкий министр утверждала, что Германия несет особую ответственность за укрепление европейской безопасности, поэтому она готовится к этому и увеличивает свой оборонный бюджет.

"Германия готовит почву для развития этих событий", - сказала Бербок.

"Мы все очень хорошо знаем, что поставлено на карту - наша безопасность и наша свобода в самом сердце Европы", - добавила она.

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