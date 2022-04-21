Ограничения сняты, но пандемия не ушла: профессор рассказал, кому рано отказываться от масок

Правительство в среду решило с 1 мая отозвать режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пандемии коронавируса. Это значит, что маски, изоляция и все остальные ограничения будут только рекомендациями. По словам профессора Саулюса Чаплинскаса, похоже, что количество случаев сокращаться не будет, а осенью – снова увеличится. Однако сейчас главное, чтобы каждый человек научился управлять своими рисками и жить в "новой реальности".

"Раньше было необычно видеть людей на улице или в помещениях в масках, сейчас это стало нормой. Сейчас важно, чтобы люди, у которых есть любые симптомы, не обязательно коронавирус, надевали маски, не ходили в гости, не приглашали гостей к себе домой", – сказал собеседник.

Чаплинскас призвал надевать маски в общественном транспорте, больницах, отделениях паллиативного ухода, аптеках, магазинах, если там много людей.

Он заметил, что долго жить с жесткими ограничениями общество не может, поэтому вся ответственность ложится на самих людей. "В Швеции всегда были только рекомендации, но люди их строго соблюдали, поскольку понимали, зачем они нужны", – сказал собеседник.

Чаплинскас сказал, что люди разные, одни надевают маски, несмотря на то, что их только рекомендуют, а другие не надевали их, даже когда за это полагались штрафы.

"Сейчас понемногу общество смирится с тем, что одни люди будут болеть, другие будут болеть очень серьезно и, к сожалению, некоторые не выживут. Заметьте, что во время пандемии вероятная продолжительность жизни снова снизилась", – сказал собеседник.

По словам Чаплинскаса, беречь себя надо всем, но особенно пенсионерам и людям, у которых есть сопутствующие болезни - сердца, сосудов, диабет, болезни легких и т.д. Коронавирус опасен и для людей с ожирением.

Кроме того, многое зависит от иммунитета человека, от того, был ли человек привит и т.д.

По словам профессора, если люди с симптомами не будут беречь себя, будут распространять вирус, то в Литве вырастет количество новых случаев заболевания.

"Омикрон распространяется быстрее, в 70 раз быстрее размножается в верхних дыхательных путях, в 10 раз хуже распространяется в легких. Значит, намного быстрее распространяется, но течение болезни значительно мягче. Поэтому в больницу попадает меньше людей", – сказал Чаплинскас.

Он считает, что осенью коронавирус снова вернется, будет больше больных. Поэтому важно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности.

"Насколько серьезно будут болеть люди, будет зависеть от их здоровья, иммунитета, ношения масок", – сказал собеседник.

Чаплинскас считает, что что четвертая доза той вакцины, какая есть сейчас, людям с небольшими факторами риска большой пользы не принесет. Но пенсионерам, людям из группы риска она даст дополнительную защиту.

Вероятно, осенью будет возобновлена вакцинация. Вакцина будет обновлена в зависимости от того, какой вирус будет циркулировать.

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