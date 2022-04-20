МВД: украинцев могут вербовать и использовать

Прибывшим в Литву беженцам из Украины грозит сексуальное использование и вербовка, принудительный труд, перспектива стать суррогатными матерями, уже поступили и первые сигналы о возможных преступлениях, сообщают представители МВД Литвы.

Об этом в среду речь шла на заседании парламентской комиссии по превенции самоубийств и насилия.

"Мы все понимаем, что нынешняя ситуация очень благоприятна для торговцев людьми, поскольку беженцы очень уязвимы. Среди всех добрых инициатив удобно затесаться и торговцам людьми", – сказала представитель МВД Соната Мицкуте.

По ее словам, уже в середине марта у нас было заседание, на котором обсуждали превенцию торговли людьми. Назвали ряд угроз – контрабанда людьми на границе, не проверяли места поселения людей, не регистрировали перевозчиков людей, не декларировали предлагаемые рабочие места.

"Во время заседания мы получили информацию от неправительственных организаций, что в центрах регистрации были попытки вербовки людей для торговли - молодых девушек - и для принудительной работы. Несколько семей содержались взаперти, присваивали их финансовую помощь", – сказала Мицкуте.

По ее словам, завербовать девушек не удалось, поскольку злоумышленники вербовали волонтеров.

"Очень жаль, что пострадавшие семьи отказались от расследований", – заметила Мицкуте.

До сих пор, по ее данным, в Литве было начато одно расследование по факту незаконного усыновления. В Польше начаты три расследования по факту принудительной работы и сексуального использования, такие случае были в Бельгии и Словакии, но пока это единичные случаи.

По словам Мицкуте, были случаи сексуального использования и принудительной работы беженцев в Литве.

"В нынешней ситуации людям угрожают обе формы использования, принуждение к суррогатному материнству, надо отметить, что в Украине суррогатное материнство законно", – заметила представитель МВД.

Чтобы распознать преступления, волонтерам и работником центров беженцев раздали специальные памятки. Сделали все возможное, чтобы в такие центры не попали посторонние, только украинцы и работники центра.

Министерство транспорта регистрирует перевозчиков у границы.

Представитель общественной полиции Миндаугас Акелайтис информировал членов комиссии, что полиция следит за ситуацией, проводит превентивные беседы с людьми, находящимися в зоне риска.

"Мы должны понять, что речь идет не о сотнях, а о тысячах приезжих людей, я не верю, что удастся поработать со всеми. (…) Процессы протекают, мы участвуем, насколько это возможно. В полиции трудоустроены украинцы, чтобы не было языкового барьера при общении с беженцами в центре" – сказал Акелайтис.

Представитель Литовского бюро криминальной полиции Эгле Мазиляускене сказала, что угрозы видны, но пока это только угрозы.

"Мы оцениваем угрозы, следим за информацией "Европола", – сказала она.

По словам Мазиляускене, внимательны и сами жители, уже были первые сообщения о случаях прошения подаяний, которые оцениваются как использование, а также об оставленных без присмотра детях украинцев.

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