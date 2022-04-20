Пострадал один строитель, его увезли в больницу.

Полиция призывает жителей выбирать другой маршрут.

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