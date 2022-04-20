В Вильнюсе упал телескопический кран

ru.DELFI.lt

В среду, в 14.30 ч. на улице Кауно, в Вильнюсе, около строящегося офисного центра упал телескопический кран и перегородил проезжую часть. Движение было полностью заблокировано.

Пострадал один строитель, его увезли в больницу. Полиция призывает жителей выбирать другой маршрут. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!