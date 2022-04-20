Правительство Литвы с мая отменило экстремальную ситуацию из-за COVID-19 не останется и обязательной изоляции

Правительство Литвы в среду отменило действовавшую более двух лет экстремальную ситуацию в связи с COVID-19 - этот правовой режим перестанет действовать с 1 мая.

Кабмин принял решение, так как уже более двух месяцев последовательно сокращается число новых случаев заболевания коронавирусом и число больных в больницах, также достигнутый уровень иммунизации населения превышает 80%.

По данным Департамента статистики, с начала пандемии в стране подтверждено в общей сложности более 1 млн. случаев коронавируса, от COVID-19 умерло более 9 тыс. человек.

Заболеваемость COVID-19 снижается с начала года - показатель новых случаев на 100 тыс. жителей, по данным среды, достигает 551, доля положительных ответов при тестировании составляет около одной пятой.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал: "Мероприятия, образование, общепит, маски, все обычные волшебные слова – все требования исчезают, но будут определенные рекомендации для руководителей учреждений здравоохранения, отделений паллиативного ухода, образования. Вопрос осуществления рекомендаций будут решать руководители этих учреждений".

Рекомендации по ношению масок останутся в формате приказа министра здравоохранения.

"Все обязательные требования снимаются, а рекомендации, в которых будем видеть необходимость – в сфере образования, здравоохранения, ухода, они будут в контексте приказов министра здравоохранения", – сказал Дулькис.

Он заметил, что после снятия режима ЭС, "не останется такого явления как обязательная изоляция".

"Тут уже будет решение врача – больничный и все остальное. (…) Очень хотелось бы, чтобы пандемия этому научила", – сказал министр.

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