Министр здравоохранения: осенью снова, возможно, придется принять некоторые решения

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в среду на заседании правительства сказал, что отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из коронавируса, можно отменить, поскольку высок уровень иммунизации жителей. Он сказал, что, вероятно, осенью начнется еще одна волна коронавируса, поэтому важно следить за мутациями.

"Основной момент – у нас высок уровень иммунизации. Он высок как во всем обществе, так и среди работающих людей. Среди работников уровень иммунизации составляет больше 90%. Поэтому главное сейчас - мониторинг, отслеживание, выявление мутаций.

И следить - нет ли новых мутаций, это может иметь значение. Следить за другими вирусными заболеваниями. И тогда, если потребуется, осенью принимать определенные решения", – сказал министр.

Дулькис заметил, что на сегодняшний момент режим ЧС "уже не нужен".

"Все инструменты должны быть эффективными, их надо использовать по назначению. У нас даже безо всяких ограничений снижается заболеваемость, число пациентов в больнице, улучшается ситуация в реанимации.

Все показатели демонстрируют, что можно думать о возвращении других услуг. Особенно контактных", – подчеркнул Дулькис.

Министр сказал, что на вопрос, будут ли нужны маски в помещениях учреждений здравоохранения и в общественном транспорте, после упразднения режима ЧС, ответят на пресс-конференции после заседания правительства.

Delfi напоминает, что в среду правительство решает вопрос отмены режима ЧС из-за COVID–19.

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