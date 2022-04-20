В парламенте – предложение о запрете наличного расчета, если сумма выше 3000 евро

20 апреля парламентский Комитет по бюджету и финансам с учетом того, что во время расследования дел о коррупции нередко находят крупные суммы наличных, решил предложить ограничить наличный расчет.

Председатель комитета Миколас Маяускас отметил, что в других странах ЕС уже введены ограничения на наличный расчет. В Испании потолок составляет 2500 евро; в Румынии – 2260 евро; в Греции – 500 евро; в Италии, Франции и Португалии – 1000 евро.

"Цель предложения - действенная борьба с "теневой" экономикой и отмыванием денег, обеспечение прозрачных связей между людьми и честная конкуренция. Соответственно мы предлагаем в Литве с 1 ноября 2022 года ввести максимальную сумму наличного расчета в размере 3000 евро", – сказал Маяускас.

Эту инициативу на заседании поддержал и глава Службы спецрасследований Жидрунас Барткус, но он не стал оценивать, о какой максимальной сумме может идти речь.

"Мы часто сталкиваемся с большим количеством наличных, тогда начинают объяснять, что это деньги за какую-то сделку. Если оплата производится безналичная, то проверить, была ли такая сделка - легче", – сказал Барткус.

Он заметил, что рынок недвижимости остается тем сектором, в котором до сих пор для расчета используют большие суммы наличных, а службам сложно выяснить реальную стоимость сделки и стоимость объекта.

По словам Барткуса, такое ограничение не коснется честных людей, поскольку им нечего прятать, зато заставит задуматься тех, кто действует в "тени". Он напомнил, что факт безналичного расчета легко проверить и подтвердить.

Однако вице-министр финансов Рута Билкштите предложила подумать и обсудить, не стоит ли ввести такое ограничение для отдельных секторов, где риск "тени" выше.

"Это строительный сектор, транспортный сектор. В сфере строительства - это как ремонт, так и аренда", – заметила вице-министр, сказав, что в ЕС используют разные модели.

Маяускас скептически отнесся к предложению выделить отдельные сферы экономической деятельности.

"Меня беспокоит, что мы демонизируем отдельные секторы, называем их, ввязываем в дискуссии. Мне кажется, с точки зрения справедливости хороши горизонтальные меры, которые охватят все виды расчета", – считает он.

С Маяускасом согласился депутат Альгирдас Бразаускас, напомнив, что из-за таких попыток выделить отдельные секторы, подобный закон в свое время так и не удалось принять.

Напомним, что с начала 2022 года действует и другое ограничение, которое ограничивает наличный расчет - зарплаты платят только через банк, за исключением моряков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!