Мэр Клайпеды заявил, что концерта SEL в портовом городе не будет, Драгунас рекламирует мероприятие

Уже в течение месяца не смолкают разговоры в связи со скандальными заявлениями исполнителя Эгидиюса Драгунаса (лидера SEL) о войне в Украине. Сообщалось также, что по этой причине пытаются отозвать концерт SEL в Клайпеде. Мэр города Витаутас Грубляускас подтвердил, что концерта в Клайпеде не будет. Несмотря на это в пасхальные выходные, Драгунас делился рекламой концерта в социальных сетях.

В инстаграме в минувшие выходные появился целый ряд сообщений Драгунаса о концерте 9 июля на Летней эстраде. Кажется, лидер SEL решил не обращать внимание на слова нескольких ведомств и значимых людей, которые заявили, что концерта не будет.

Egidijus Dragūnas kviečia gerbėjus įsigyti bilietus į Klaipėdoje vyksiantį koncertą Foto: Instagram

"Я говорил с мэром Витаутасом Грубляускасом, я очень уважаю этого человека. Он мне гарантировал, что концерта не будет. А этот человек – в Минске есть большая площадь, может там выступать, В Москве вместе с Гитисом Пашкявичюсом", – сказал о Драгунасе Артурас Валинскас.

Delfi обратился за комментариями к владельцам Летней эстрады и распространителям билетов, выяснилось, что до сих пор концерт официально не отозван.

"Мы хотим акцентировать, что организатор концерта - ЗАО Idėjų logistika. Ни мы, ни распространитель билетов (ЗАО Nacionalinis bilietų platintojas) не можем остановить распространение билетов. Мы консультировались с юристами, стало известно, что мы не можем отозвать концерт в одностороннем порядке, иначе нас ждет судебная тяжба, появятся дополнительные расходы. В соответствии с договором, за три недели до начала мероприятия организаторы должны представить все разрешения. Если их не будет, мы сможем расторгнуть договор в одностороннем порядке", – сказал Delfi директор Центра культуры Каунасского муниципалитета Альвидас-Юозас Ленкаускас.

Это утверждение подтвердила и компания bilietai.lt.

"Мы ждем ответ от ЗАО Idėjų logisitika, чтобы сообщить купившим билеты о судьбе мероприятия. Мы не можем убрать мероприятие с сайта, поскольку купивших билеты мы должны информировать о судьбе мероприятия и других связанных с ним действиями. Не было никакой инициативы со стороны Минкульта и правоохранительных органов. Если контролирующие учреждения считают, что такого концерта в Литве не должно быть, решение должно быть принято немедленно. Мы будет его соблюдать беспрекословно", – сказал представитель bilietai.lt.

Минкульт сказал Delfi, что такого рода мероприятия он не курирует и не оценивает. "Минкульт не оценивает инициативы шоу-бизнеса с точки зрения их содержания, а решение о концерте должны принять организаторы, которые также оценивают все риски", – сказано в комментарии.

На фоне акций поддержки Украины во всем мире перед лицом российской агрессии известный литовский исполнитель Эгидиюс Драгунас стал виновником еще одного скандала - в инстаграме он сказал, что происходящее в Украине "это естественное самоочищение планеты".

"Многие спрашивают у меня, что я думаю обо всем, почему молчу, почему ничего не говорю. Мое мнение такое: есть люди, которые создают оружие, есть люди, которые берут оружие, есть люди, которые могут стрелять в животное, и есть те, которые могут стрелять в человека. Так вот, те, кто там сидит и стреляет, это естественное самоочищение планеты. Пусть они там б... стреляют, я за мир", - сказал SEL. Правда, вскоре он убрал видео из своей ленты.

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