Начинается прокладка Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией

В среду начнется прокладка участка железной дороги европейского стандарта колеи Rail Baltica от Каунаса до литовско-латвийской границы.

Строительство начнется в деревне Чюдай Йонавского района, где будет обустроен участок подъездных дорог Швейцария-Жеймяй.

Eurovia Lietuva, которая выиграла тендер, объявленный компанией ж/д инфраструктуры LTG Infra (входит в группу ЛЖД) на сумму 6,6 млн евро. На этом участке Rail Baltica будет оборудовано 18 дорог местного значения общей протяженностью более 18 километров.

В мероприятии, посвященном началу строительства, примут участие заместитель министра транспорта Лорета Маскалёвене, мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс, представители Eurovia Lietuva, LTG Infra и RB Rail.

Общая протяженность участка Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией составит 169 километров, между Каунасом и Рамигалой будет построено 7 автомобильных виадуков, 11 железнодорожных виадуков, 4 железнодорожных моста и 3 туннеля для животных. Кроме того, здесь будет построен один из самых впечатляющих инженерных объектов – мост через реку Нерис протяженностью 1,51 км.

Между тем от Рамигалы до литовско-латвийской границы будет построено три железнодорожных моста, 14 автомобильных и 20 железнодорожных виадуков, четыре "зеленых" моста и пассажирская железнодорожная станция Паневежис.

На этот участок уже выделено 257 млн евро помощи ЕС, в январе этого года Литва подала заявку в Еврокомиссию о выделении проекту еще 686,7 млн ​​евро.

Железная дорога европейского стандарта от границы с Польшей до Каунаса работает с 2015 года, но ее также реконструируют, чтобы поезда могли ходить быстрее.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. В Литве этот участок будет иметь протяженность 392 километра. Это позволит пассажирским поездам двигаться со скоростью до 250 километров в час, а грузовым — до 120 километров в час.

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