В Вильнюсе открывается выставка украинских фотографов

22 апреля, в 18 ч. в Музее белорусской культуры в Вильнюсе (ул. Вильняус, 20) открывается выставка украинских фотографов "Военный амулет". На выставке представлены работы фотографов Сергея Мельниченко, Андрея Ломакина и Алексея Чарея.

Первая выставка Мельниченко "Военный комиссариат" состоялась в 2014 году после Евромайдана, когда началась антитеррористическая операция в Донбассе.

Ломакин подготовил выставку "Амулет" в 2015 г. Тема выставки - вооружение украинцев.

Украина - единственная страна Европы, где нет закона о хранении оружия в домах гражданских жителей. За все время независимости страны правительство не раз пыталось предложить больше дюжины законов, однако ни один из них не был принят.

В Украине запрещено покупать и носить с собой оружие для самообороны, боевое оружие могут приобрести только отдельные люди - судьи и госслужащие. Единственный способ приобрести оружие - это охотничье ружье. Законным будет и приобретение неавтоматических модифицированных армейских образцов (например, AK и M16), но купить пистолет запрещено законом.

После 2014 года в Украине было продано рекордное количество охотничьего оружия. Согласно статистике, до конца 2014 г. было зарегистрировано 558 033 владельцев охотничьего оружия, а до марта 2016 г. - 888 047.

"Похоже, что огнестрельное оружие - это современная версия амулета (...). Не все чувствуют себя удобно, целясь и стреляя в агрессора, но все чувствуют себя безопаснее, имея оружие", – объяснил он свою серию фото.

О войне в Украине в своей серии говорит и Чарей.

Куратор выставки "Военный амулет" – Дарюс Вайчекаускас. Партнер выставки – Музей им. И.Луцкевича в Вильнюсе.

Выставка "Военный амулет" будет открыта до 19 июня 2022 года.

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