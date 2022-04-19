Глава клайпедской прогимназии: украинских учителей мы ищем и среди родителей

В клайпедскую гимназию "Сантарвес" этой весной пришло сразу почти 200 учеников – это дети украинских беженцев. В школе открыли и новые классы для украицев, в которых преподают украинские учителя.

"По сути, к нашей школе присоединили еще одну школу. Надо было все изменить", – сказала директор прогимназии Лайма Вайтонене. В марте число учеников увеличилось с 545 до 739.

Прогимназия "Сантарвес" - школа с русским языком обучения, но как и во всех школах нацменьшинств Литвы некоторые предметы в ней преподают на литовском языке. Директор сказала, что большая часть семей приехала в Литву из Восточной Украины, поэтому эти люди владеют русским языком.

"Когда в Литву стали приезжать беженцы из Украины, мы встречались с родителями детей нашей школы, чтобы подготовить общину. Родители отреагировали очень тепло и с пониманием, кроме того, немалая часть родителей наших детей сами из Украины и у них есть близкие в этой стране", – сказала Вайтонене.

Совет учеников школы создал группу помощи, представители которой опекали детей из Украины в каждом классе. В школе работают и учителя украинцы, приехавшие сюда много лет назад – поэтому они сразу стали консультировать детей на их родном языке. Школа подготовила и памятку для родителей детей из Украины.

Laima Vaitonienė Foto: Asm. albumo nuotr.

По словам директора, больше времени в первую неделю уделяли интеграции детей, их эмоциональному состоянию, созданию дружеских связей.

"Мы встретились с новыми учениками, их родителями, опекунами, выяснили их ожидания. У нас и в Украине системы образования разные. Скажем, украинцы идут в школу с шести лет, однако дети еще не знают буквы, начинают их учить только с середины года, значит, они не могут учиться с нашими первоклашками, которые довольно неплохо читают к этому времени. Поэтому украинским первоклашкам мы предложили посещать наш подготовительный класс", – рассказала директор.

Дети из Украины, которые пришли в школу "Сантарвес", отлично говорят по-русски, поэтому их интегрировали в 1-8 классы, кроме того, сформировали три новых класса, в которые ходят только украинцы (2, 3 и 4 классы). В этих классах работают учителя, приехавшие из Украины.

"Когда родители регистрировали детей в школу, мы выясняли, не учителя ли они, может, хотят работать у нас. Я как директор рисковала, поскольку тогда еще не был разработан порядок трудоустройства, не было финансирования, но сейчас я рада, что эти вопросы решают", – сказала собеседница.

В прогимназии работают три учителя начальной школы, учитель английского для начальной школы, учитель украинского языка и литературы, помощник учителя, воспитатель группы продленного дня, логопед из Украины.

Большая часть беженцев хотели, чтобы их детям преподавали украинский язык. Ученикам 5–8 классов с прошлой недели проводят по 3 урока украинского языка в неделю.

"Мы наняли еще двух учителей начальной школы – один работает с учениками начальной школы, другой – с учениками постарше. Все ученики – с 1 по 4 класс – изучают литовский по 5 уроков в неделю, а 5–8 еще ходят на дополнительные консультации", – сказала Вайтонене.

По ее словам, дети достаточно мотивированы и охотно изучают новый язык.

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