Litgrid: из-за сокращения выработки энергии ветра электроэнергия в Литве подорожала на 67%

В связи с сокращением производства на местных ветряных электростанциях более чем на две трети средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 67% и составила 109,3 евро за мегаватт-час (МВтч).

Цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе составляла 107,4 евро за МВтч, а в Эстонии - 106,6 евро, сообщает литовский оператор ЛЭП Litgrid.

По словам директора департамента стратегии Litgrid Лютаураса Варанавичюса, на прошлой неделе производство электроэнергии литовскими ветряными электростанциями сократилось на две трети – ее пришлось замещать импортом электроэнергии из Латвии.

"При обычном резком спаде ветровой генерации ее заменяет производство дорогих тепловых электростанций, но в этот раз мы заменили ее импортом электроэнергии из Латвии. С приходом весны латвийские гидроэлектростанции производят все больше и больше электроэнергии и выработали на прошлой неделе максимальный объем с апреля 2021 года", — сказал Варанавичюс.

76% потребности страны в электроэнергии была импортирована – это на 18% больше, чем на предыдущей неделе (257 ГВтч). 10 процентов электроэнергии поступило в страну из третьих стран, 35% - из Скандинавии через соединение NordBalt, 55% было импортировано из Латвии и 1% из Польши через соединение LitPol Link.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе снизилось на 5% и составило 233 ГВтч. Ее производство упало на 44%.

Общий поток электроэнергии из Литвы вырос на 17% до 73 ГВтч. 99% экспортируемой Литвой электроэнергии по LitPol Link было отправлено в Польшу, а в Скандинавию - 1%.

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