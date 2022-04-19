Министр: муниципалитеты смогут сами решать вопрос советского наследия на кладбищах

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что во вторник подпишет приказ, согласно которому муниципалитеты смогут сами решать вопрос советского наследия на кладбищах.

"Сегодняшние изменения внесут перемены в опись критериев и муниципальные советы или муниципалитеты с помощью Департамента культурного наследия (поскольку только у 7 муниципалитетов есть отдельные советы по оценке наследия), начнут этот процесс, до этого ситуация была тупиковая, можно было обсуждать, но все это заканчивалось на уровне дискуссий", – сказал Кайрис.

"Мы должны подписать это к концу рабочего дня, это развяжет руки инициативным муниципалитетам, они смогут принимать решения", – проибавил он.

По словам министра, изменение критериев оценки недвижимых культурных ценностей, согласовывались с Минобороны и МИД Литвы, чтобы должным образом почтить память погибших.

Вместе с тем, по словам министра, добивались того, чтобы находящиеся на кладбищах скульптуры, которые "источают агрессию и символизируют войну" могли быть удалены, чтобы с них была снята защита.

Изменить соответствующую опись решили, чтобы оценить заявления муниципалитетов в связи с упразднением юридической защиты находящихся там мемориалов. До сих пор в критериях было исключение, согласно которому в список ценностей включали захоронения, недействующие кладбища, места захоронения останков. По этой причине муниципалитеты не могли вычеркнуть их из списка охраняемых объектов.

Дискуссии о советских памятниках в Литве возобновились в конце февраля, когда Россия напала на Украину.

По данным Минкульта Литвы, всего в Литве есть 160 охраняемых мест захоронения советских военных, на половине из них стоят советские монументы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!