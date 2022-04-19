Министр энергетики: после отключения от БРЭЛЛ Литва будет в безопасности

Если страны Балтии будут отключены от общей с Беларусью, Россией электроэнергетической системы БРЭЛЛ, Литва в отношении национальной безопасности будет совершенно безопасной страной, говорит министр энергетики Дайнюс Крейвис. Он утверждает, что жители Литвы не ощутят это отключение, потому что в то же самое мгновение Литва через Польшу будет подключена к сетям Западной Европы.

"Импорта из России почти нет, так что по сути особенно ничего и не изменится, изменится только то, что для сохранения стабильности сети нам нужно будет прикладывать на самом деле очень много усилий, потому что нет определенного оборудования, которое мы должны установить до синхронизации, которое позволит просто работать безопасно. Это основной момент, не то что бы чего-то не хватает или всего хватает, а определенное техническое оборудование еще не готово, чтобы мы могли действовать совершенно безопасно", - сказал Крейвис во вторник LRT.

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Министр не исключил, что отключение Литвы от кольца БРЭЛЛ вызовет сбои, однако он считает, что страна к такому событию готова и потребители не почувствуют никаких изменений в системе.

"Конечно, возникнут некоторые напряженности, но мы готовы решить их технически, и я думаю, что жители этого даже не почувствуют", - сказал Крейвис.

Он подчеркнул, что импорт электроэнергии из России в Литву в настоящее время минимален.

Страны Балтии намерены синхронизировать электросети с сетями материковой Европы и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ до конца 2025 года. Ответственные за энергетику министры всех трех государств после начала войны в Украине призвали Евросоюз ускорить этот процесс.

По словам Крейвиса, сейчас с Европой обсуждаются возможности ускорить определенные процессы с целью произвести синхронизацию раньше. Однако он сказал, что не может указать дату, когда Литва может быть полностью готовой к отключению от БРЭЛЛ и синхронизации с Западом.

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