Премьер Литвы: статус Лукашенко не вызывает у нас никаких вопросов

Правительство Литвы 19 апреля представило отчет по деятельности за прошлый год. На вопрос о ценностях внешней политики премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что страна готовится к вызовам, которые появляются со стороны авторитарных соседей. По ее словам, Литва правильно поступила, не признав диктатора Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

"Когда мы видим и по инвазии в Украину, даже при том, что американская разведка сообщала о возможной российской инвазии в Украину, а, наверное, большая часть мира в это не верила", – сказала Шимоните.

По ее словам, возможные угрозы России и Беларуси оценивают.

"Мы были более-менее готовы к разным вызовам, которые вызывают находящиеся по соседству авторитарные и тоталитарные режимы, как и сейчас – к разным гибридным угрозам или каким-то обязательствам нелегальной миграции", – сказала премьер.

Однако, по ее словам, Литва верно поступила, не признав Лукашенко законным президентом Беларуси, несмотря на то, что Литва столкнулась с кризисом нелегальной миграции, сознательно организованную белорусскими службами.

"Если вопрос связан с тем, надо ли было Литве признать легитимность господина Лукашенко, чтобы избежать разных кризисов, которые он нам устроил, то мне кажется, тут нет никакого вопроса", – сказала Шимоните.

Напомним, что на прошлой неделе Лукашенко отклонил заявления о том, что его страна становится частью России.

"Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами! Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее", - цитирует слова Лукашенко Belta.

Есть опасения, что Россия может аннексировать Беларусь, которая полностью от нее зависит в экономическом плане.

Международные политобозреватели считают, что присоединение Беларуси к России вполне реально.

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