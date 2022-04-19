В Литве начата новая акция против войны в Украине: "Я не Сахаров, но ..."

BNS ru.DELFI.lt

Vytautas Landsbergis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Центр исследования развития демократии им. Андрея Сахарова действующего в Каунасе Университета им. Витаутаса Великого во вторник сообщил о начале коммуникационной кампании "Я не Сахаров, но...", направленной против войны в Украине.

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