Премьер-министр Литвы: правительство планирует отменить введенную из-за коронавируса экстремальную ситуацию

Правительство Литвы в среду планирует отменить экстремальную ситуацию, которая была ввенеа в связи с распространением COVID-19, говорит премьер Ингрида Шимоните.

"В эту среду правительство планирует принять решение об отмене экстремальной ситуации, введенной из-за коронавируса, и перенести, поскольку уже проведена подготовка к этому, перенести профилактику, а также лечение этого заболевания в общие алгоритмы иммунопрофилактики и лечения", - сказала премьер в Сейме во вторник.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал BNS, что отменить экстремальную ситуацию будет предложено с 1 мая, а после ее отмены останутся в силе традиционные рекомендации.

Экстремальная ситуация в связи с COVID-19 была объявлена ​​два года назад после начала пандемии коронавируса и до сих пор действовала без перерыва.

В настоящее время снято большинство введенных ранее ограничений, сохраняется требование носить маски в лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях опеки и в общественном транспорте. Изоляция для людей с COVID-19 сокращена до пяти дней, а на тех, кто был в контакте с больным, требования изоляции не распространяются.

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