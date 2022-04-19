Министерство: прохождение техосмотра должны снимать на видео

Для достижения большей прозрачности, прохождение техосмотра должны снимать на видео, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Эта поправка, подписанная министром Марюсом Скуодисом, вступает в силу с 1 июля 2022 года.

"Отслеживание записей видеокамер, установленных в помещениях, где проходят техосмотр, не является новым антикоррупционным средством – компании уже какое-то время делали это по собственному желанию. Однако отныне этот порядок станет обязательным для всех компаний, предоставляющих услуги техосмотра, кроме того, они обязаны хранить видео и в случае необходимости предоставлять их контролирующим ведомствам", – сказал вице-министр транспорта Юлюс Скачкаускас.

Такое требование включено в дополнительных требованиях к прохождению техосмотра.

Цель такого порядка - обеспечение прозрачности процесса, фиксация возможных случаев коррупции и доказательство того, что автомобиль действительно был в центре техосмотра.

По требованию Литовской администрации безопасности транспорта компании должны предоставлять видеозаписи. Это требование пополнит пакет других средств превенции коррупции, который вступит в силу в июне этого года.

В соответствии с новым порядком, в автомобиле, который проходит техосмотр, не должно быть никаких вещей, несвязанных с использованием автомобиля, и денег, чтобы не было подозрений в попытке подкупа контролеров.

Контролеры должны предупреждать владельцев об этом требовании, если после этого неположенные вещи останутся в машине и владелец откажется их убрать, то процедура прерывается, контролер информирует об этом главу компании.

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