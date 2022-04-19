Глава РПЦ в Литве отрицает поддержку войны в Украине и обвиняет священников в расколе Священники: Иннокентий находится под давлением

Глава Православной епархии Литвы, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий отвергает обвинения в том, что православные священники Литвы поддерживают войну в Украине и оправдывают агрессию, а освобожденных от должностей священников обвиняет в заговоре.

"Абсурдны всякого рода измышления о роли Православной Церкви в Литве в качестве орудия других государств (...) Утверждение о том, что священники Православной Церкви в Литве поддерживают войну и оправдывают агрессию являются злонамеренными и не соответствуют действительности", - утверждает глава Православной епархии Литвы в распространенном в понедельник заявлении.

Он уверяет, что православные Литвы "были и остаются верными гражданами Литовского государства, преданными духу его свободы и независимости, соблюдению буквы закона. Православные верующие неизменно стремятся вносить свой вклад в развитие благословенной страны Литовской".

На прошлой неделе сообщалось о том, что митрополит освободил от занимаемой должности священника Виталиюса Моцкуса, а два других священнослужителя, Гинтарас Юргис Сонгайла и Виталис Даупарас, были не только уволены, но и отстранены от какого-либо активного служения в Церкви. Все эти священники критиковали российскую агрессию, осуждали заявления патриарха Русской Православной Церкви Кирилла.

Иннокентий обвиняет этих священнослужителей в заговоре.

"Наконец пришло время открыто сказать о том, от чего мы пока воздерживались. В недрах Православной Церкви в Литве сформировалась группа священнослужителей, которые уже давно вынашивали планы перехода в Константинопольский Патриархат. Все делалось в тайне, но заговорили они об этом открыто теперь, в связи с трагическими событиями в Украине", - утверждает митрополит.

"Кто же эти священники? Их имена известны. Они представляются героями, мучениками и страдальцами, но на самом деле перед нами обыкновенные раскольники, тяжко согрешающие пред Богом и Церковью. Они сами встали на путь раскола, а теперь несут соблазн другим священникам и мирянам", - излагает глава православных Литвы.

Он утверждает, что лично для него это "глубоко личная сердечная боль", потому что двоих из них он "рукоположил в сан пресвитера, тепло, по-отечески к ним относился".

"В ответ - удар ножом в спину. Мне больно, но я искренне молюсь о спасении их душ. Они не ведают, что творят, прикрывая свои раскольнические действия благими намерениями, антивоенной риторикой и патриотическими лозунгами", - утверждает митрополит Иннокентий.

Один из отстраненных священников, Гинтарас Сунгайла, прокомментировал на своей странице в Фейсбук заявление митрополита и публично выразил позицию всех отстраненных священников.

По его мнению, глава Православной епархии Литвы, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий находится под внешним давлением.

Приводим ответ Г. Сунгайлы полностью. Орфография и пунктуация автора сохранены.

"Сегодня было распространено новое заявление митрополита Виленского и Литовского Иннокентия. В ответ мы хотели бы публично объяснить нашу позицию.

Во-первых, "группы священнослужителей, которые уже давно вынашивали планы перехода в Константинопольский Патриархат" никогда не существовало. Семь священнослужителей, публично выразивших солидарность друг с другом, обнаружили сходство взглядов только после начала внутреннего конфликта епархии по поводу разных позиций в отношении войны в Украине. О существовании такого конфликта хорошо известно и митрополиту, и викарному епископу.

Далее, в обращении присутствовует не соответствующее действительности заявление: "Утверждение о том, что священники Православной Церкви в Литве поддерживают войну и оправдывают агрессию являются злонамеренными и не соответствуют действительности". Это очень печально, но у нас есть материальные доказательства обратного - среди духовенства Литвы есть те, кто оправдывает эту агрессию.

Мы не планируем создавать новую Церковь, но переходим из-под власти одного православного епископа в подчинение другому православному епископу, чтобы верующие и мы не испытывали конфликта совести. Различные юрисдикции Православной Церкви в пределах одной страны являются реальностью во многих странах мира. Именно с этой целью мы намерены обратиться к Константинопольскому патриархату. При этом мы не агитируем и не стремимся привлечь инакомыслящих, а руководствуемся лишь той частью верующих, которые из-за конфликта совести не могут оставаться под юрисдикцией Московского Патриархата. Некоторые из них из-за этого не могут принимать таинства или даже подумывают о том, чтобы вообще покинуть Православную Церковь. Как вы знаете, Константинопольский Патриархат не отказывает в таинствах верующим Московского Патриархата и позволяет духовенству сослужить, поэтому мы надеемся, что православные в Литве сохранят единство независимо от юрисдикции.

Мы чувствуем, что Его Высокопреосвященство митрополит Иннокентий находится под внешним давлением. Мы хотели бы повторить то, что уже говорили лично: мы, Ваше Высокопреосвященство, уважаем Вас и просим Ваших молитв. Вместе с этим мы просим Вас понять серьезный конфликт совести некоторых верующих, вызванный заявлениями Московского Патриарха и некоторых местных священнослужителей во время этой войны. Как справедливо заметил отец Виталий Моцкус, этот конфликт связан не с политикой, а с нравственной оценкой политических событий. К этому шагу нас также побуждает часть наиболее пострадавших верующих из Украины, которые потеряли на войне своих родителей, братьев, сестер и детей.

Особые обстоятельства требуют особых решений, но в своих действиях мы остаемся и будем оставаться верными священным канонам Православной Церкви", - написал он.

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