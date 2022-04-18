Волонтер: одежды у нас достаточно, но сейчас нужны другие вещи

"Кастрюля? Нам?" – встречает волонтер Клайпедского центра беженцев радостными словами пришедших. Волонтеры сразу же раскладывают вещи по местам. Сотни людей ежедневно приходят сюда за необходимым.

С началом войны в Украине активные клайпедчане объединились для добрых дел, а вскоре на ул. Аудрос, в Мелнраге, был основан Центр помощи. Волонтер Андрюс Зайдовас сказал, что ежедневно к ним приходят сотни человек.

"Многие люди приходят в первый раз. Мы даем им то, что можем. Одежды у нас очень много, всего достаточно. Если вы хотите помочь, лучше так – нужны кеды, спортивные костюмы, а больше всего – кастрюли, половники, сковородки, шампунь, нижнее белье для людей разного возраста.

Продукты мы стараемся раздать сразу, когда получаем, если хотите помочь, приносите небольшие упаковки – тогда мы сможем разделить между большим числом людей, хоть по пачке макарон.

Если кто-то спрашивает, что нужно всегда: если несколько пачек макарон стоят столько, сколько пачка гречки, то лучше брать макароны. Нередко людям неудобно брать вещи и продукты, но у них нет выхода: они ушли из дома, в чем были, не знали, что их ждет", – сказал волонтер.

Не все беженцы уже получили денежную помощь, многим пришлось бросить работу и уехать ради детей. И хотя большинство ищет работу, не все могут выжить самостоятельно.

Волонтер рассказал, что дети очень радуются мячам, роликам, велосипедам, а малыши могут играть в детском уголке центра.

Женщина-волонтер рассказала, что ей приятно видеть щедрость людей, хотя есть и неприятные моменты - некоторые люди просто пользуются возможностью избавиться от ненужных вещей.

"Я пришла сюда, потому что хотела помочь. Мы помогали, чем могли, но я хотела помочь и своей работой. Другие не понимают, как все происходит, удивляются. Я говорю: приходите, увидите сами, даже на улице стоят люди с маленькими детьми. Сердце разрывается... Мы все сейчас как семья, а люди приходят разные, и смелые и робкие. Тем, кто только что приехал из Украины, пока боязно. С некоторыми мы встречаемся не первый раз, люди пытаются обжиться, обустроить быт. Некоторые люди предоставляют жилье, в котором нет даже кроватей. Тогда мы ищем необходимое через знакомых, разные группы помощи.

Сейчас очень не хватает шампуней, кондиционеров нет вообще. Не хватает одеял, подушек. Очень нужно новое белье, спортивные костюмы. Еще нужны кастрюли и сковородки, почти все спрашивают дуршлаг. Я принесла, что нашла дома. Каждый из нас может им помочь. Тем более, что не все знают, будет ли им куда вернуться", – делилась волонтер.

В центре есть немало волонтеров, которые приехали из Украины: начиная с 15-летнего подростка, заканчивая дамой почтенного возраста. Некоторые за месяц уже выучили по несколько фраз на литовском языке, а местные волонтеры выучили некоторые украинские слова.

Мария из Украины рассказала, что ищет работу, а пока ее нет - занимается волонтерской деятельностью.

"У меня есть свободное время, а здесь нужен русский и украинский язык, вот я и помогаю. Мы в Клайпеде почти месяц. Мы не знали, куда едем, сначала жили в гостинице, сейчас с двумя дочерями арендуем небольшую квартиру. Отец девочек работает в Европе, мы выбирали - ехать в Литву или в Финляндию. Выбрали Литву, и я не жалею: мне здесь очень нравится, девочки легко адаптировались, уже ходят в школу, нашли друзей. Хотя мы и скучаем по дому, ждем, когда сможем вернуться, я ищу работу, поскольку финансовой помощи у нас нет, только помощь отца девочек, и мои доходы, какие есть. В Украине остался мой папа. Он не хотел с нами ехать, мы его уговаривали, но он отказался, сказал, будет ждать нас с победой", – рассказала Мария.

Она сказала, что уезжать было страшно, но выхода не было. Вскоре Украину покинули ее мама и сестра.

"Сердце болит за Украину, за каждого ее защитника. Страшно, что это происходит в твоей стране, а еще и в наше время. Помочь другим финансами наша семья, к сожалению, пока не может, но в квартиру, где мы живем, это одна комната, временно можем принять. Мы знаем, какой ужас война. Девочки уже привыкли, но все же это не наш дом. Даже странно, что в мирное время мы мечтали уехать куда-то на заработки, а когда вот так приходится бежать от войны, оставив все, понимаешь, какая ценность твой дом, как хочется в него вернуться", – заметила Мария.

Волонтеры советуют людям не перегорать, а если они хотят помочь, но у них нет необходимых вещей или средств, то могут прийти и помочь, пожертвовать свое время.

Если у людей есть возможность помочь, то их просят приносить продукты с большим сроком годности, посуду, кастрюли, сковородки, половники, глубокие тарелки, чашки, ложки, электрочайники.

Нужны также туалетная бумага, шампуни, жидкое мыло, дезодоранты, кондиционеры, кремы для лица, лосьоны для тела, кремы для рук, зубная паста, ватные диски, пена для бритья, женские гигиенические прокладки.

Если у вас есть в избытке, приносите средства для мытья посуды, стиральные порошки, чистящие средства.

Центр помощи сообщает, что им нужны люди, которые водят машину со своим транспортом. Кроме того, всегда нужна финансовая помощь.

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