Слова некоторых западных политиков поражают больше, чем действия Путина: это один из худших вариантов

В Украине уже проводят больше 6000 расследований в связи с действиями российских военных. Вопрос, являются ли действия Россия в Украине геноцидом - юридический, но естественно, что его оценивают и с политической точки зрения, сказал бывший председатель Конституционного суда Литвы, декан университета им. Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас.

"У политиков есть право использовать свою риторику. Риторика может быть разной. Естественно, надо привлечь внимание людей. Использование разных юридических терминов, не всегда последовательное, не всегда с пониманием их содержания, это характерно для политиков, и я не придавал бы этому большого значения", – сказал в интервью LNK Жалимас.

По его словам, надо говорить о жестокостях, неважно, как их называть.

"Когда говорят, что использование каких-то терминов послужит эскалации конфликта, то во Франции и в Германии кое-кому надо проснуться и понять, что это вчерашние слова. Что точно не поможет, так это если мы не будем говорить об этих преступлениях", – сказал Жалимас.

"Есть преступления против человечества, это не только нарушение военных правил, но и массовые систематические нападения на гражданских лиц. И, как говорят категорически, что это геноцид, я бы сказал, что это действия с признаками геноцида", – сказал он.

Он обратил внимание на то, что классический акт геноцида - передача детей из одной группы другой.

"Мы знаем, что из Украины уже увезли несколько десятков тысяч детей в Россию, и даже планируют передать их на воспитание в русские семьи. Это один из актов геноцида", – продолжил он.

Более жестокий акт геноцида - убийства.

"Если цель - уничтожения украинцев как этноса, а мы, кажется, с каждым днем все больше убеждаемся в том, что такая цель есть, или не всех их, – а определенные значимые группы, речь идет о локальных группах, я думаю, что происходящее в Мариуполе точно можно назвать геноцидом", – сказал Жалимас.

По словам юриста, для доказательства таких преступлений необязательно найти тела всех погибших и задокументировать их.

"Если говорить о преступлениях против человечества и геноциде, это массовые преступления. Тут не надо доказывать убийство каждого человека. Достаточно, чтобы убийства были массовыми и систематическими. Если мы говорим о геноциде, то это дополнительная цель уничтожения всего или значительной части определенной, в данном случае, этнической группы", – сказал Жалимас.

"Когда ясно видна политика государства в уничтожении украинцев как таковых. Мы видим, что такие признаки есть. Или когда есть политика государства, выражающаяся в виде массовых выпадов против гражданских лиц. Мариуполь - наилучшая иллюстрация", – продолжил он.

Будет ли Владимир Путин сидеть в тюрьме, по его словам, зависит от окончания войны.

"По тому, что я сейчас слышал, то шокируют не столько действия Путина, сколько разговоры некоторых западных лидеров о том, что будет какое-то мирное соглашение, после которого Путин останется. Это один из худших вариантов", – сказал Жалимас.

По его мнению, надо говорить об уничтожении этого режима.

"Иначе этот режим через 6-7 лет воспрянет, и у нас будет та же агрессия", – заметил он.

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