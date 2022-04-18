Дискуссия: о поисках пятой колонны, и что национальные общины Литвы думают об агрессии России против Украины?

Один из видных представителей Еврейской общины Литвы (ЕОЛ), бывший диссидент, артист и писатель Аркадий Винокур организовал дискуссию под названием "Что национальные сообщества Литвы думают об агрессии России против Украины?" Диалог о войне, хрупком мире, (не)выученных уроках истории и противоречиях, нередко возникающих между нацменьшинствами и титульной нацией, прошел в стенах вильнюсского кафе "Лавка бейгелей".

Диалог сближает

Аркадий Винокур – создатель дискуссионного клуба "Еврейские разговоры". По его словам, созданная им площадка сумела занять свою нишу в интеллектуальном пространстве страны. Здесь, в клубе, встречаются представители разных народов, культур и политических взглядов – граждане Литвы.

"Участники наших дискуссий – деятели культуры, политики, ученые, дипломаты. Здесь можно увидеть, как беседуют наши сограждане. Эти разговоры сближают нас", – говорит Винокур.

В ходе приветственной речи он также подчеркнул, что в Литве, на его взгляд, нет национальных меньшинств – есть этнические сообщества.

"Таков мой тезис. Этническое сообщество – это часть общества. Мы – политический народ, не отрицающий исключительности друг друга, происхождение <...>. История Литвы всегда была космополитической, как бы местные националисты не пытались отрицать этот факт", – подчеркнул спикер.

В публичном пространстве, считает Винокур, идут разговоры о так называемой "пятой колонне", к ней нередко причисляют и представителей этнических сообществ – поляков, евреев, русских. Имеет ли смысл говорить об этом вообще и в чем опасность таких рассуждений? Ответы на эти вопросы пытались найти профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, историк, культуролог Виолета Даволюте, председатель ЕОЛ Фаина Куклянски, политобозреватель, писатель, преподаватель Военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса Виктор Денисенко и доцент кафедры политологии Университета Витаутаса Великого Анджей Пукшто.

Национальность ни при чем?

Что касается войны, Виктор Денисенко полагает, что отношение к событиям в Украине не стоит увязывать с принадлежностью к той или иной национальной группе.

"Это агрессия одного государства против другого суверенного государства. <...> Сложно говорить о позиции какой-то этнической группы, я бы сказал, что есть позиция людей, которые видят факты и признают их, а есть те, кто хочет жить в каком-то мире иллюзий", – кратко обозначил свое видение ситуации публицист.

Andžejus Pukšto Foto: DELFI / Laimonas Jankauskas

Между тем Анджей Пукшто считает, что мнения могут быть разными – в каком-то смысле это обусловлено нашей антропологией, языком, разным историческим опытом и тому подобное. В случае поляков ситуация обстоит так: "В Литве это так не чувствуется, но в Варшаве трудно найти семью, в которой не было бы беженцев. Консолидация общества воистину очень большая. Каждый человек помогает украинцам, чем может. Университеты приняли огромное количество ученых из Украины. <…> Местные поляки, особенно в Вильнюсе, тоже помогают, как могут. Знаю, что Дом польской культуры открыл проект под названием „Виленский край для Украины”. Каждую неделю они переводят немалые суммы в фонд, который закупает много нужных вещей, позже их направляют в Украину".

Фаина Куклянски, в свою очередь, считает, что необходимо отказаться от стереотипизации.

"Евреи Литвы не имеют ничего общего с агрессией (РФ против Украины – Д.К.). Даже подразумевая то, что наше сообщество состоит из людей, большинство из которых когда-то приехали в Литву из России и Украины, мы не можем ни обвинять, ни думать о том, что они поддерживают агрессию. Наш собственный опыт – то, что мы пережили в годы Второй мировой войны – этого не позволяет. А говорить о том, что ЕОЛ не помогает военным беженцам точно было бы неправильно, поскольку все еврейские общины Европы помогают всем, чем могут. При этом подчеркивают, что помогают всем украинцам, а не только евреям", – сказала она, ответив на ряд упреков в адрес жителей Литвы еврейского происхождения, которых прямо или косвенно отождествляют с более осторожной в отношении войны в Украине позицией Государства Израиль.

Глава ЕОЛ также высказалась в защиту русских.

"Пользуясь случаем, процитирую мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, который сказал: тот, кто проявит неуважение к русским – подлец. <...> Из-за российской агрессии некоторые люди действительно концентрируют свои эмоции на русских, на русскоязычных. Могу сказать это, как еврейка. Эта одна из самых некрасивых и жестоких вещей, которая может произойти. Мы, как евреи, никогда этого не поддержим. В свое время мы сами немало пострадали из-за своей национальности и антисемитизма. Мы определенно не можем отождествлять всех русских людей с теми, кто поддерживает эту агрессию. В этих стенах мы точно ничего подобного не потерпим", – отметила председатель.

Давайте говорить друг другу комплименты

Виолета Даволюте и Аркадий Винокур призвали отказаться от излишнего радикализма, напомнив общеизвестный постулат – благими намерениями дорога в ад вымощена. В этом контексте Винокур упомянул лидера мнений Андрюса Тапинаса.

"Кто же эта пятая колонна? Уважаемая Фаина также упомянула, что в то же самое время будто бы идут поиски внутренних врагов, внутренних виноватых. Я полагаю, что сейчас, когда идет жестокая агрессия, очень хорошо было замечено каким-то журналистом на Sky News или CNN, что мы наблюдаем за всем в режиме реального времени. <...> На себе мы прямой агрессии пока не испытываем, но ее словно подают нам в наши комнаты, кухни... Все мы действительно поддерживаем Украину, но существует определенное влияние эмоционального насилия. Оно само по себе является сильным, поскольку человек хочет как-то реагировать на это – реагировать психологически, эмоционально, искать чувство справедливости, сделать что-то, чтобы это поменялось... Есть много самых разнообразных эмоций, как верно подметил Аркадий. Одна вещь – это когда ты предпринимаешь какие-то конструктивные действия – объединяешь, сплачиваешь. Это то, что делает президент Владимир Зеленский, подчеркивающий, что мы – многоэтническое общество. Это то, что делает мэр Мариуполя, говоря об этническом разнообразии города – о греках, русских, евреях и всех остальных, подводя в конце концов к мысли, что все мы при всем при этом являемся украинцами. Здесь акцентируется сила гражданственной нации", – говорит Даволюте.

Между тем в Литве, когда речь заходит о тех или иных деятелях или публичных акциях, есть определенные перегибы, добавляет исследователь.

"Но в то же время есть импульс для поиска внутренних врагов, для акций, которые, вроде бы, делают нас [жителей Литвы] сильнее, но могут спровоцировать – побудить к агрессии, к выплеску эмоций, который необязательно ведет к конструктивным результатам. Нельзя навешивать обобщающие ярлыки – это реально опасно. Я заметила немало таких проявлений в социальных сетях в отношении разных этнических сообществ", – сетует профессор.

Она привела пример из жизни. Так, в Клайпеде на сайте одного из местных порталов и в соцсетях на ее коллегу профессора Василиюса Сафроноваса, директора Института истории и археологии Клайпедского университета обрушились негативные комментария лишь за то, что у него русская фамилия. Мол, что от него ждать – он же русский. Речь шла о дискуссии по поводу сноса мемориала советским воинам – историк призвал не спешить демонтировать памятник.

"Такие комментарии в литовском пространстве. Подобные обобщения оскорбительны, они никак не помогают мобилизовать более крупные сообщества, наши сообщества – сообщества Литвы. Слова очень опасны, грубый и бестактный стиль общения опасен, в нем закодирована агрессия. Люди, за которыми стоит большая аудитория, которые управляют ее эмоцией, должны очень осторожно использовать свою риторику, поскольку мы являемся частью пропаганды. Никто ничего не придумал в XXI веке с точки зрения пропаганды. Главные цели остаются неизменными – раскалывать, настраивать друг против друга, ссорить, оскорблять, причинять боль, управлять", – констатирует ученый.

Если поддаться тому, что Григорий Канович назвал "очарованьем дьявола", жители Литвы могут дойти до драк и столкновений, общество будет расколото, и это будет лучшим подарком для пропаганды Кремля.

Русский вопрос

Виктор Денисенко рассказал, как он видит русскоязычную общественность.

"Русское или русскоязычное сообщество не является монолитным. <...> Можно ли сказать, что русскоязычные Литвы больше подвержены пропаганде, чем какие бы то ни было другие общественные группы? И да, и нет. С одной стороны, есть фактор языка – Россия инвестирует в дезинформацию немало, информации очень много… С другой стороны, исследования показывают, что не только русскоязычные могут быть подвержены этому влиянию. Другим группам людей – грубо говоря, тем, кто поддерживает так называемые традиционные ценности и настроен против сообщества ЛГБТ – нравится позиция России, которая говорит „Никакой гей-пропаганды!“ <...>", – говорит исследователь.

Он поддерживает решение о запрете ретрансляции российских каналов.

"Свобода слова не есть анархия слова", – подчеркнул Денисенко.

Viktor Denisenko Foto: Organizatorių nuotr.

Виолета Даволюте добавила, что Путин пытается создать видимость, что русские всего мира, мол, поддерживают так называемую "спецоперацию", но это не так. Также она указала на то, что мы не знаем, какой процент литовского общества подвержен враждебной пропаганде.

Профессор дала понять, что не разделяет принцип коллективной ответственности.

Виктор Денисенко ее поддержал, призвав критически относиться к сообщениям о том, что, дескать, абсолютное большинство россиян одобряют действия Путина.

"Во-первых, Россия – несвободная страна. В авторитарном государстве невозможно провести заслуживающие доверия опросы общественного мнения, так как царит страх, так как власть – это репрессивный аппарат. Когда человека, который искренне не поддерживают войну, спрашивают, одобряете ли вы „спецоперацию“ в Украине, он может сказать это всего лишь из-за чувства страха, считая, что в случае неверного ответа завтра в дверь к нему постучится представитель ФСБ с вопросом, почему ты не любишь родину. Мы не знаем всей правды, мы не знаем, что думает российское общество. Более того, я думаю, что и Кремль этого не знает. Это слабость каждого авторитарного режима", – утверждает преподаватель военной академии.

Фаина Куклянски напомнила, что в Советском Союзе люди тоже во многом были недовольны властью, но опросы этого не показывали, но сжечь себя, как диссидент Каланта, могли не все.

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