Пожарные-спасатели: в пасхальные выходные зафиксировано больше 100 пожаров

В пятницу и праздничные выходные в Литве зафиксировано больше 100 пожаров, пострадал один человек, сообщает Департамент пожарной безопасности и спасения.

"В пятницу, субботу и воскресенье всего произошло 114 пожаров, из них 25 - на открытых территориях. Один человек пострадал", – сказал LRT в понедельник представитель департамента Аурелиюс Чесунас.

По его словам, в пятницу во время пожара хозяин одного дома обжег себе ладонь.

По предварительным данным, детектора дыма в доме не было. По данным пожарных, в этом году во время пожаров погибли около 30 человек, в их домах не было детекторов дыма.

Как и прежде, чаще всего причиной пожара и гибели людей является неаккуратное курение. По этой причине в январе-апреле в Литве погибли 11 человек.

По данным департамента, детекторы дыма есть в домах 65% жителей страны.

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