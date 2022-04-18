Соратница Тимошенко: Третья мировая война уже началась

Находящаяся в Литве бывшая соратница Юлии Тимошенко, бывшая член Рады Ольга Боднар-Петровская сказала, что в Украине сейчас нет позиции и оппозиции – вся власть работает, как кулак. По ее словам, Запад должен действовать активнее и делать больше, потому что иначе Россия в Украине не остановится.

Боднар-Петровская дала интервью на Žinių radijаs.

"Так получилось, что я приехала в Литву перед самой войной, провела пару дней, и началась война, я не успела на самолет, хотя у меня был билет, я осталась здесь. В Вильнюсе живет и учится старшая дочь, вот я здесь и осталась", – рассказала она.

По ее словам, ее младшая дочь была в Киеве, однако приехала в Литву 5 марта вместе с двоюродной сестрой Ольги.

Боднар-Петровская с начала войны работает в международном фонде "Крыло помощи", который существует с 2014 года.

"Уже шестая колонна с помощью едет в Украину – по 17 машин, тягачей, автобусов, автомобилей скорой помощи, едут серьезные караваны, оттуда мы везем женщин с детьми. Последних отвезли в Австрию и Словению", – сказала украинка.

Вскоре выедет еще один караван в Киевскую детскую больницу.

Сама Ольга начинает работу в университете им. М.Рёмериса. Вместе с коллегами они организуют возможность украинским студентам учиться удаленно.

"Еще мы думаем, чем помочь детям, которые в этом году оканчивают школу, как им поступать. Университет придумал хорошую программу, у нас много стипендий, будем искать возможность предоставить бесплатное обучение. Сделаем все, чтобы им было удобно, чтобы программа была признана в Украине", – акцентировала политик.

По ее словам, украинцы ждут возможности вернуться домой. "Некоторые уже возвращаются. Как только слышат, что в Украине спокойнее, едут", – рассказала Боднар-Петровская.

"Сейчас в Украине нет ни позиции, ни оппозиции - все один кулак. Президент и депутаты на своем месте", – рассказала собеседница и призвала Запад к активности.

"Сколько еще нужно смертей, чтобы Запад и другие поняли, что надо что-то делать? Санкции - очень хороший шаг, но этого недостаточно, люди умирают, посмотрите, что было в Ирпене, Буче, в других местах. Мы не знаем, что творится в Мариуполе – мы не обо всем еще знаем. Нельзя сейчас смотреть на это, как на кино, спектакль", – заметила Боднар-Петровская.

По ее словам, Третья мировая война уже началась.

"Наш противник таких полушагов не понимает. Тут нужно бороться до конца, мы не можем отдать ни ДНР, ни ЛНР. Мы должны вернуть Крым и Донбасс – только тогда РФ поймет, что так нельзя, и никуда не полезет. Если весь мир в Украине не остановит врага, он пойдет дальше", – подчеркнула женщина.

Она высказалась о российском обществе.

"Они лишились своих жизней в телевизоре, они относятся к нему, как к Библии. Нормальные люди смотрят на Библию, верят в Бога, а они смотрят на телевидение и верят президенту", – заметила Боднар-Петровская.

По ее словам, если Путина не будет у власти, война закончится.

"Те люди, которые рядом с ним, должны понять, что им надо остановить эту войну", – подытожила женщина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!