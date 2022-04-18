Украинцы не исключают, что россияне применят ядерное оружие: диктатура уже приняла решение

Ведущий Delfi TV и обозреватель Lietuvos rytas Витаутас Бруверис провел в Украине, где идет война, больше недели. Он не скрывает, что увиденное в предместьях Киева его потрясло. По его словам, сейчас будут проходить бои на Донбассе, а воюющие там украинские военные не исключают, что россияне могут применить химическое или ядерное оружие.

О своей поездке Бруверис рассказал в интервью LNK.

"Я видел широкий спектр разных видов деятельности и панорамы. Ехал через Польшу с помощью, которую направляли украинской армии, в организации которой я и сам участвовал. Я был и в Западной Украине, в относительно мирном и безопасном регионе, хотя таких в Украине в принципе нет, потом в центральной Украине, и в штабе одной из бригад, воюющих на Донбассе. Финальной точкой был Киев и его предместья – города-спутники: Ирпень, Буча, Гостомель", – сказал Бруверис.

Он не скрывал, что поездка туда его потрясла больше всего. По его оценке, россиянам неважно, что совершаемые ими преступления будут зафиксированы и расследованы.

"Очевидно, что российская диктатура, ее руководство и вооруженные силы пока послушно выполняющие команды, спецслужбы думают, что массовый террор, убийства и физическое уничтожение Украины любой ценой пока важнее, чем возможные последствия и нынешняя неизбежная очная ставка с Западным миром", – заметил Бруверис.

По его словам, видно, что кремлевская диктатура приняла решение и пойдет до конца.

"Еще до того как стали известны масштабы убийств в Буче и других предместьях Киева, было ясно, что так есть. Боюсь, что мы увидим еще более жестокие и кровавые картины, из Донбасса, где уже началась новая и, возможно, решающая фаза войны", – сказал обозреватель.

Он заметил, что он ехал в Польшу с беженцами из Краматорска накануне взрывов на вокзале этого города.

"Эта бомбардировка ясно показала – это первая ласточка, свидетельствующая о том, что будет делать Россия на Донбассе, который будет якобы освобождать от "нацистов", – сказал Бруверис.

Он сказал, что украинские войска на Донбассе сильные и готовы к бою.

"У них просто нет выбора, это война полного уничтожения: или мы, или они, но украинцы понимают, что это будет им стоить больших потерь. Может быть, в некоторых боях они потерпят поражение, может российским силам удастся вытеснить их с некоторых территорий, может, занять Донецкую и Луганскую области полностью до их административных границ, это российская программа минимум", – заметил Бруверис.

Но, по его оценке, существенный момент - не только украинские мощности, которые становятся сильнее с помощью Запада, но российские, которые не бесконечны. Поэтому, может быть так, что россиянам не удастся окружить украинцев на Донбассе, не хватит мощностей.

"Скорее всего мы будем наблюдать там продолжительную, жестокую позиционную, маневренную войну, которая будет то притухать, то снова разгораться и длиться очень долго. Она будет кровавой и масштабной", – констатировал обозреватель.

По его словам, украинские военные сами признают реальность использования россиянами оружия массового поражения.

"Об этом открыто говорили многие украинцы, с которыми я общался во время визита. Они сказали, что раньше такую вероятность считали скорее теоретической и невероятной, но сейчас позиция изменилась, поскольку диктатура загнала себя в угол, ей нужна какая-то победа.

Наконец, ей хочется отомстить стране, которая осмелилась оказать ей сопротивление и которая его оказывает. Все может быть, атомное оружие небольшого спектра, химическое оружие – одно из средств, которое может применить озверевший режим, если его затянет на Донбассе больше, чем было под Киевом", – прибавил Бруверис.

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