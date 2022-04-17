"Молчать нельзя, потому что гибнут люди". Интервью с отцом Виталием - о войне в Украине и скандале в епархии РПЦ в Литве

Иерей Виталий (Виталис) Даупарас был отстранён от службы из-за того, что открыто высказался против войны в Украине. Почему это произошло и каковы настроения прихожан православных приходов, - об этом отец Виталий рассказал в студии Delfi.

Delfi: Начнём с предыстории. С чего начался скандал? Когда и при каких обстоятельствах вы узнали о том, что вас отстраняют?

Отец Виталий (Виталис) Даупарас: Все началось еще в начале войны.

Первые две недели мы все молчали - были в шоке и просто следили за тем, что творится.

Постепенно, по мере нарастания напряженности из-за нашего молчания по поводу происходящего люди начали спрашивать - и в церкви, и вне церкви, и разные знакомые, и политики, журналисты, в социальных сетях, - почему вы молчите? Что вы скажете?

Высказывания патриарха Кирилла уже в первые дни войны вызывали растерянность - что он говорит? Когда он уже открыто начал поддерживать войну, - конечно, открытым текстом он никогда этого и не сказал, - но он просто не назвал этой войной. Он наградил иконой начальника Росгвардии, и это уже ни в какие рамки не входило…

И тогда я и отец Георгий (Гинтарас) Сунгайла открыто написали то, что мы думаем про ситуацию в Украине, - что это война, что это агрессия России. Так как есть. И что мы думаем про то, что говорит патриарх, и что он поддерживает, и про то, что мы против. Мы никак не можем поддержать такого предстоятеля.

И тогда мы начали говорить громко о том, чтобы надо поминать хотя бы патриарха на богослужении.

Тут же надо уточнить, что значит поминать и молиться. Потому что когда мы его громко поминаем, мы в то же время и молимся за него. Мы никогда не говорили, что не надо молиться за него. Господь даже говорил, что надо за своих и друзей, и недругов, и врагов молиться. Молиться, конечно, надо.

Но я бы обратил внимание на второй аспект вот этого громкого поминовения, что мы - часть вот этого. Именно из-за этого мы хотели остановить это поминовение.

Было неясно, как это всё будет. И было собрание духовенства епархии, на котором мы все выяснили. Для меня это уже не было новостью, поскольку я уже 10 лет в нашей епархии активно участвую, а отец Георгий помладше… Так для него было новостью, что очень многие, большинство священников все-таки поддерживают и патриарха, и Путина.

- А какова позиция самого митрополита Иннокентия, который изначально высказался против войны? Что произошло, почему она поменялась или она не поменялась?

- Я не знаю. Как я уже говорил, на этом собрании были просто выслушаны священники, в том числе и мы с отцом Георгием, и другие, которые жёстко против нас высказались. И владыка Иннокентий на этом собрании для всех зачитал своё обращение, которое потом уже опубликовали все СМИ. Я хочу верить, что вот такая и есть его реальная позиция.

На это собрание мы пришли уже подготовленными и принесли с собой прошение о выведении за штат, это такое выражение своей позиции, - что я не согласен.

В своем прошении я написал, что не могу быть или служить в составе Московского патриархата, потому что я для себя уже за столько лет понял, что это – система. Никуда от советской, от русской политической системы не отошла далеко система, в которой люди - как мы знаем, и в России, - поддерживают эту военную операцию.

С одной стороны, мы не можем их винить, потому что они в этой системе информацию получают на тарелочке.

Та же ситуация в РПЦ, грустная такая ситуация. Много можно было бы об этом говорить, но мы терпели это, потому что думали, что в Литве не так, ну и ладно. Но когда уже началась война, - всё, молчать нельзя, потому что гибнут люди. Уже нельзя думать, что как-то потерпим, у нас хороший красивый приход, все добрые.

- Каковы настроения прихожан православных приходов в Литве?

- Очень разные, но не могу сказать в процентном соотношении. Есть те, кто открыто поддерживает или не открыто. Люди опасаются осуждения со стороны общества. Кто-то говорит, что не может иметь свое мнение.

Но ведь никто ни в кого стрелять не будет здесь в Литве ни за какое мнение, и на 15 лет сажать тут в Литве никого не будут, – а это то, что сделали сейчас в России. Мнения, конечно, разные есть. Есть среди прихожан литовцы, есть украинцы, у которые у которых родственники в Украине. У отца Георгия мама украинка, и у него родственники живут в Украине. Сейчас должны уже были бежать оттуда.

- Что на практике означает ваше отстранение, что вы планируете делать? Можете ли стать священником Православной церкви Украины, получившей от Константинопольского патриархата томос о предоставлении ей автокефалии?

- Пока планов каких-то так конкретных нет. Перейти в Православную церковь Украины мы не могли бы, даже если бы захотели. Потому что у автокефальной Православной церкви Украины нет права создавать вне территории Украины какие-то учреждения. То есть в Литве невозможно создать приход автокефальной Православной церкви Украины.

Да, есть 15 автокефальных церквей, Польша рядом. Я сам учился в Варшаве, семинарию закончил там. Какие-то варианты точно можно найти.

В принципе сама сложившаяся ситуация была и неожиданной, и в то же время можно было это ожидать.

Прошение мы подали сами. Но митрополит потом с нами общался лично и поддержал, и даже меня благословил не поминать патриарха.

И вот почти месяц я так и служил у себя на приходе на литовском языке. Не поминали патриарха. И ждали - что дальше.

Вчера весть пришла совсем неожиданно для меня.

И сегодня нам так и сказали: вы сами попросили, вот мы вас отпустили, потому что мы говорили вам не обсуждать вашу позицию публично, но вы не послушались, писали о своей позиции в соцсетях, не послушались и не показали покаяния.

Ну не знаю, в чём покаяния. Или в том, что мы не послушались, или в том, что мы всё-таки не поддерживаем патриарха нам надо, было, может быть, покаяться и поддержать его? Ну не знаю.

Канцлер епархиального управления отец Виталий Моцкус, был просто наказан вообще непонятно почему. Он много лет был лицом епархии. Он точно думает, что это – война и что это надо это осуждать. Так и говорил. И теперь тоже его наказали неожиданно.

Для него это был очень большой шок.

- Уже известно, что троих священников отстранили, сейчас стало известно еще о вашем коллеге Владимире Силявка.

- Да. И не только он. Отец Владимир Силявка тоже выражает свою позицию. Он не поддерживает и патриарха, всю эту системную политику РПЦ.

Выход за штат отца Владимира это поддержка нам, это такой его протест против репрессий, - и он сам об этом говорил, - эти репрессии против священников, которые всё-таки искали другого способа как-то это всё решить.

Но не только отец Владимир. Тех, кто нас поддерживает, - больше.

Есть отец Георгий Ананьев, который живёт в Клайпеде, и это тихий человек. Нас как-то все заметили, все видят, но есть и другие люди, которые разделяют нашу позицию. Отец Георгий родился в России, вырос там, закончил семинарию и уехал в Литву. И, по его словам, уехал он от путинского режима, но этот режим догнал его и в Литве. Отец Георгий говорит, что совесть его не позволяет поступать иначе - он принимает беженцев в своей двухкомнатной квартире. Вот такие тихие люди есть в церкви, священники… Все точно не так плохо, как может показаться.

- Вы сказали о том, что есть разные настроения среди прихожан, и что посещают православные храмы в Литве и русские, и украинцы, и белорусы, и литовцы. Чувствуется ли из-за этого в приходах какое-то напряжение после 24 февраля- дня вторжения России в Украину?

- Нет, думаю, что не чувствуется. Люди в храм идут ради Бога, в храм идут молиться и искать душевного какого-то умиротворения, но из-за политики точно.

И было бы всё так, как и было, если бы патриарх не начал открыто поддерживать (политику Кремля – Ред.).

Все мировые сообщества, православные церкви, другие все христиане – католики, протестанты - все сказали, что патриарх ну не может так себя вести, он единственный в мире, который поддерживает…

И вот если бы этого не было, то и дальше бы молились, жили и всё… Особенно в Вильнюсе.

Это ж не единственный приход, у нас 10 приходов, и каждый выбирают себе приход не по территории, а по другим причинам. Или священник больше нравится, или прихожане друг с другом как-то общаются и имеют общие похожие взгляды.

- Вы сдаете свой приход. Чувствуете ли вы поддержку со стороны именно своих прихожан?

- Очень большую поддержку ощущаю. В ближайшее воскресенье на службе людей не будет.

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