Президент Литвы призывает Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО: это улучшит ситуацию с безопасностью

Присоединение Северных стран к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, сказал президент Литвы Гитанас Науседа английской деловой газете Financial Times, призвав Швецию и Финляндию незамедлительно добиваться членства в НАТО.

Он отверг угрозы России увеличить свой военный контингент в Балтийском регионе и развернуть ядерное оружие, если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. По словам президента Литвы, Москва уже много лет держит такое оружие в Калининградской области, а Финляндия и Швеция лишь реагируют на российскую агрессию.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше (...) контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", — сказал Науседа в интервью Financial Times.

Бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что ядерное оружие будет переброшено в Балтийский регион, но официальные лица Литвы еще в 2018 году заявили, что такое оружие уже находится в Калининградской области.

"Что бы это значило для всех нас? Наверное, может быть какая-то агрессивная риторика со стороны России, может быть, даже решения об увеличении здесь военного присутствия. В любом случае Калининградская область является, наверное, самым милитаризованным регионом в Европе, там уже находится тактическое ядерное оружие. Я не думаю, что мы должны реагировать на эту риторику", — цитирует Науседу Financial Times.

По словам литовского лидера, Финляндия и Швеция "не могут медлить, им нужно как можно скорее провести решения в жизнь". Финляндия хочет принять решение перед саммитом НАТО в Мадриде в июне, говорят финские должностные лица.

Науседа поддерживает предложение НАТО увеличить на 1 тыс. человек численность батальонов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше и превратить их в бригады, численность которых составляет обычно от 3 до 5 тыс. военнослужащих.

Науседа также поддержал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к НАТО заменить миссию по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии миссией противовоздушной обороны, позволяющей при необходимости сбивать вражеские самолеты.

"Нам нужны войска в регионе. Передовая оборона вместо сдерживания или быстрого подкрепления. Самое надежное средство сдерживания - это практическое размещение иностранных войск здесь, в странах Балтии и Польше (…) Воздушная полиция может быть полезна и в мирное время, но это неподходящее решение, учитывая то, что происходит в Украине", - добавил Науседа в интервью Financial Times.

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