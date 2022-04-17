Украинские беженцы столкнулись с бюрократическими проблемами: принявший их мужчина возмущен отсутствием гибкости ведомства

Семья беженцев, приехавших в Литву из раздираемой войной Украины, столкнулась с бюрократическими проблемами. Мужчина, который их принял, возмущен негибкостью Департамента миграции.

"Сегодняшняя история о работе Департамента миграции: месяц назад в Литву приехала украинская семья с подростком-инвалидом и пожилой бабушкой. На один день их приютили в Расейняй, где люди помогли оформить документы, указали адрес, где они в это время находились, через день мы забрали их жить к себе в Кедайняйский район, потому что там были не очень хорошие условия жизни", — написал в Facebook Видас Сильвестравичюс, который приютил украинскую семью из четырех человек в усадьбе Medžiotojų sostinė.

Наконец, беженцы получили информацию о том, что документы готовы и необходимо приехать в Таураге, чтобы забрать их.

"Я звоню, спрашиваю, могут ли отправить документы в Кедайняй или Каунас? "Нет, не можем, вы указали место жительства в Расейняйском районе, вам нужно забрать документы в Таураге". Я так говорю: "людя столько ехать, чтобы документы забрать, дорога дорогая получается, у вас есть филиалы по всей Литве, может быть, вы могли бы их переслать?"

Ответ был шокирующим - общественный транспорт для украинцев бесплатный, они могут приехать. Представляете, 4 человека, в их числе - бабушка и подросток-инвалид, едут из села в Кедайняйском районе в Таураге, из которого ездит пара автобусов в день, потому что нужно забрать какие-то волшебные карты???!!! За что вы получаете зарплату, уважаемые бюрократы? Может пора изменить свой подход к работе? Вы там уже совсем застопорились, окружив себя приказами, правилами и инструкциями?" — выразил свои эмоции В. Сильвестравичюс в Facebook.

Беженцы не предупредили о смене места жительства

В ответе Delfi Департамент миграции подчеркнул, что сотрудники Департамента миграции при регистрации украинцев, спасающихся от войны, всегда предупреждают, что необходимо информировать Департамент миграции об изменении их места жительства, так как он определяет, куда будут отправлены личные документы.

"В упомянутом вами случае иностранцы указали, что живут в Расейняй, отдельного уведомления о смене места жительства Департамент не получал, так что документы были доставлены именно в Расейняй. Приносим извинения, что не указали точный адрес Департамента миграции: документы необходимо забрать в Таурагском филиале (не в Таураге)", — говорится в ответе.

В департаменте также отметили, что забрать документы может и уполномоченное лицо.

"Мы понимаем, что процедуры и формальности занимают время и неудобны, но мы уделяем особое внимание личным документам и стремимся оградить граждан от возможных недоразумений, когда документы забираются, но не передаются тем, кому они принадлежат", — указал Департамент миграции.

По данным BNS, в Литве зарегистрировано почти 45,5 тысяч беженцев из Украины, 18,6 тыс. из них - несовершеннолетние.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!