В Вильнюсе полиции пришлось гоняться за пьяным азербайджанцем: выпил и решил прокатиться

В ночь с субботы на воскресенье, накануне Пасхи, сотрудники Службы дорожной полиции в Вильнюсе устроили рейд.

Примерно в 23.30 на улице Оланду выстроились экипажи полиции, и, когда показалось, что жители столицы сделали выводы и решили не садиться за руль выпившими, был задержан пьяный азербайджанец.

Автомобиль Opel по требованию должностных лиц не остановился, поэтому полицейские немедленно сели в служебную машину и погнались за беглецом.

Opel остановили на улице Антакальнё. Оказывается, в машине ехали двое мужчин, водитель - азербайджанец.

Водитель был пьян

Водитель машины начал говорить полицейским, что он не видел, что его хотели остановить, поэтому и поехал, отметив, что не сбегал. Однако у водителя действительно была причина не останавливаться - сначала алкотестер показал 1,45 промилле, во второй раз - 1,30 промилле.

Водитель сказал, что употреблял алкоголь, выпили пол-литра водки на троих и в итоге решили покататься. Оказывается, мужчины приехали в Вильнюс от Балтойи-Воке.

За такое поведение мужчины ждали большие неприятности.

Сотрудники Дорожной полиции предупреждают, что в столице будут усилены меры по выявлению нарушителей ПДД.

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