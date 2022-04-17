Особенные защитники Мариуполя: они закалены даже больше, чем бойцы спецназа

Психологическая нагрузка на украинских солдат, обороняющих Мариуполь, чрезвычайно высока, но они сохраняют высокий боевой дух и не намерены сдаваться, говорит офицер запаса спецназа Ауримас Навис. По его словам, поддерживать боевой дух также помогают и периодические хорошие новости, такие как потопление военного крейсера "Москва" российских оккупантов.

"Психологическая нагрузка на этих солдат огромна. Надо понимать, что хоть они и хорошо подготовлены - речь и о полке "Азов", и о 36-й морской пехоте - но изо дня в день видеть, как гибнут мирные жители, находиться под бомбежками, причем не только обычными взрывчатыми веществами... Мы знаем и о применении химического оружия, - это большое психологическое давление.

Особенно учитывая, что некоторые украинские наблюдатели и иностранные эксперты говорят о том, что, мол, Мариуполь скоро падет, или что, как мы видим из последних сводок Кремля, в плен взято 1000 солдат", — сказал офицер запаса.

По его словам, боевой дух солдат подвергается постоянному испытанию. Навис отметил, что, несмотря на все трудности, части войск удалось прорвать российскую осаду и соединиться с полком "Азов", но, по словам собеседника, потери и ранения были. Были и те, кто сдался в плен русским.

"Без сомнения, были серьезные потери, ранения. Видимо, вполне объяснимо, что некоторые из них, видя неминуемую гибель на поле боя, предпочли сдаться в плен оккупантам, надеясь, что таким образом смогут выжить", — сказал офицер запаса спецназа.

Говоря о специфике уличных боев, А. Навис подчеркнул, что здесь есть множество факторов.

"Во-первых, уже известные многим снайперы: никогда не знаешь, с какой стороны по тебе откроют огонь. Второй момент - постоянные бомбежки как авиации, что происходит в Мариуполе, так и артиллерии. Это создает условия для постоянного огня, когда приходится каждую секунду думать о своем выживании", — подчеркнул офицер запаса спецназа.

По его словам, в таких условиях каждый военнослужащий должен обладать высокими тактическими навыками, ведь он должен постоянно думать о том, как ведет себя противник и как нанести ему урон.

"Это не просто пехотинцы. Это полк "Азов", закаленный в боях, что, может быть, и не является фактической подготовкой к спецоперациям, но в боях они, наверное, закалены даже больше, чем спецназовцы, которых готовят в мирное время", — сказал А. Навис.

По его словам, воющие вместе морские пехотинцы также подготовлены и закалены в боях.

"Обороняться и атаковать в городе крайне сложно", — сказал он.

Тем не менее, А. Навис отмечает, что каждая тактическая победа, даже самая маленькая, очень важна для бойцов, защищающих Мариуполь.

"Я не сомневаюсь, что эти новости доходят до солдат в Мариуполе. Дело не в том, что они полностью изолированы от внешнего мира и не знают, что происходит. Они в курсе новейшей информации. Я бы сказал, что они знают гораздо больше, чем мы, и получают реальную, проверенную информацию непосредственно от своего руководства. И новости о кораблях, которые уничтожаются, и я могу упомянуть информацию о взорванном мосту в городе Изюм, по которому передвигались российские силы — такие важные сообщения поднимают дух солдат", — сказал офицер запаса.

А. Навис напомнил, что их же командиры отмечают высокий боевой дух солдат, защищающих Мариуполь.

"Они не готовы ни сдаваться, ни уходить. Президент Зеленский сказал, что если они уйдут, это не будет считаться нарушением закона, предательством", — добавил он.

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