Будут работать дежурные магазины
В пасхальные выходные часы работы магазинов Rimi изменятся.
Утверждалось, что большинство магазинов Rimi будут закрыты в пасхальное воскресенье, а часы работы тех, что работают, будут сокращены — покупателей будут ждать с 10 утра до 6 вечера. В понедельник, 18 апреля, все магазины будут работать в обычном режиме.
Несмотря на то, что уже несколько лет подряд все магазины Rimi в первый день Пасхи были закрыты, в этом году было решено оставить некоторые из них открытыми для покупателей.
В пасхальное воскресенье, 17 апреля, большинство магазинов сети будут закрыты, но 18 магазинов Rimi будут ждать покупателей в десяти крупнейших городах и курортах. Время работы - с 10.00 до 18.00.
Посмотреть, какие магазины останутся открытыми, можно здесь.
Lidl будет закрыт на Пасху
Лина Скерсите, представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью, сообщила, что в первый день Пасхи магазин будет закрыт.
"У нас есть традиция, что магазины Lidl во время больших праздников закрываются, поэтому и в этом году в первый день Пасхи все магазины Lidl будут закрыты.
Уже пятый год подряд все сотрудники имеют возможность провести выходной с членами семьи", - заявила она.
Часы работы Norfa изменятся
Дарюс Рылишкис, представитель Norfa, заверил, что перемены ожидаются и в розничных сетях Norfa. По его словам, торговая сеть будет закрыта в пасхальное воскресенье, а работу начнет с 9.00 в понедельник.
Магазины сети Iki
Сеть магазинов Iki в пасхальное воскресенье также будет закрыта. Во второй день Пасхи, в понедельник, они будут работать по обычному графику.
"Во время больших праздников мы хотим дать сотрудникам возможность отдохнуть и провести время с семьей, поэтому в пасхальное воскресенье магазины нашей сети будут закрыты.
Для удобства покупателей во второй день Пасхи магазины будут работать в обычном режиме", — сказала Вайда Будрене, менеджер по коммуникациям торговой сети Iki.
Maxima предлагает вам планировать заранее
Эрнеста Дапкене, директор департамента коммуникаций и имиджа Maxima, также заверила, что покупатели смогут вернуться в магазины уже на второй день Пасхи, так как в первый торговая сеть будет закрыта.
"Третий год подряд сотрудники наших магазинов отдыхают в первый день Пасхи. В воскресенье, 17 апреля, магазины Maxima будут закрыты по всей стране.
В понедельник, на второй день св. Пасхи, магазины будут работать в обычном режиме", — сказала она.
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