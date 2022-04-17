Актуально: график работы магазинов в Литве на Пасху

В пасхальное воскресенье почти все магазины закроют свои двери, и лишь несколько магазинов сети Rimi продолжат работу. На второй день Пасхи магазины будут работать в обычном режиме.

Будут работать дежурные магазины

В пасхальные выходные часы работы магазинов Rimi изменятся.

Утверждалось, что большинство магазинов Rimi будут закрыты в пасхальное воскресенье, а часы работы тех, что работают, будут сокращены — покупателей будут ждать с 10 утра до 6 вечера. В понедельник, 18 апреля, все магазины будут работать в обычном режиме.

Несмотря на то, что уже несколько лет подряд все магазины Rimi в первый день Пасхи были закрыты, в этом году было решено оставить некоторые из них открытыми для покупателей.

В пасхальное воскресенье, 17 апреля, большинство магазинов сети будут закрыты, но 18 магазинов Rimi будут ждать покупателей в десяти крупнейших городах и курортах. Время работы - с 10.00 до 18.00.

Посмотреть, какие магазины останутся открытыми, можно здесь.

Lidl будет закрыт на Пасху

Лина Скерсите, представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью, сообщила, что в первый день Пасхи магазин будет закрыт.

"У нас есть традиция, что магазины Lidl во время больших праздников закрываются, поэтому и в этом году в первый день Пасхи все магазины Lidl будут закрыты.

Уже пятый год подряд все сотрудники имеют возможность провести выходной с членами семьи", - заявила она.

Часы работы Norfa изменятся

Дарюс Рылишкис, представитель Norfa, заверил, что перемены ожидаются и в розничных сетях Norfa. По его словам, торговая сеть будет закрыта в пасхальное воскресенье, а работу начнет с 9.00 в понедельник.

Магазины сети Iki

Сеть магазинов Iki в пасхальное воскресенье также будет закрыта. Во второй день Пасхи, в понедельник, они будут работать по обычному графику.

"Во время больших праздников мы хотим дать сотрудникам возможность отдохнуть и провести время с семьей, поэтому в пасхальное воскресенье магазины нашей сети будут закрыты.

Для удобства покупателей во второй день Пасхи магазины будут работать в обычном режиме", — сказала Вайда Будрене, менеджер по коммуникациям торговой сети Iki.

Maxima предлагает вам планировать заранее

Эрнеста Дапкене, директор департамента коммуникаций и имиджа Maxima, также заверила, что покупатели смогут вернуться в магазины уже на второй день Пасхи, так как в первый торговая сеть будет закрыта.

"Третий год подряд сотрудники наших магазинов отдыхают в первый день Пасхи. В воскресенье, 17 апреля, магазины Maxima будут закрыты по всей стране.

В понедельник, на второй день св. Пасхи, магазины будут работать в обычном режиме", — сказала она.

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