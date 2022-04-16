Супруга Зеленского сообщила, что в корпусе Университета Витаутаса Великого разместится украинский культурно-образовательный центр

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская объявила в субботу, что один из корпусов Вильнюсского университета имени Витаутаса Великого станет центром украинской культуры и образования.

"Это будет место силы, эмоций, знаний и встреч, место дружбы между нашими людьми. Я уверена, что эта традиция переживет войну. Как и любое сердечное общение, оно преодолеет моря отчуждения и раздора", — написала она в своем аккаунте в Facebook.

Е. Зеленская поблагодарила Диану Науседене за поддержку идеи украинского культурно-образовательного центра и быстрое предложение решения.

Как сообщила Е. Зеленская в аккаунте Facebook, первые работы по созданию центра обсуждались на встрече Д. Науседене и ректора Университета Витаутаса Великого Йозаса Аугутиса с послом Украины в Литве Петром Бештой в пятницу.

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