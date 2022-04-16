С субботы в Клайпедский порт не пускают российские суда

В субботу вступил в силу запрет на заход российских судов в порты Евросоюза. Это предусмотрено 5-м пакетом санкций ЕС в отношении России из-за развязанной ею войны против Украины.

"Деятельность порта имеет большое значение для международной торговли. Приостановка захода судов, которые ходят под флагом Российской Федерации, является частью воздействия на экономику страны и решения правительства", — говорит генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

Администрация порта подчеркивает, что запрет также распространяется на все суда, которые сменили свой российский флаг или регистрацию на флаг или регистрацию любого другого государства с тех пор, как 24 февраля Россия начала войну против Украины.

По данным дирекции порта, в прошлом году в Клайпедский порт зашли 122 судна под флагом Российской Федерации. В прошлом году в порт прибыли 6 552 судна из разных стран мира.

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