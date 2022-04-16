Аркадий Бабчеко: "Дядюшка Вертер солдат не жалел, не любил, и ему отвечали взаимностью" есть ли угроза странам по периметру России?

"Россия будет пытаться произвести сириизацию войны, пытаться превратить Украину в Сирию. Но Украина - это не Сирия, ни по территории, ни по количеству населения, ни по боеспособности армии, ни по мировой поддержке, ни по поставкам оружия", - в интервью Delfi сказал журналист и писатель Аркадий Бабченко.

- До сих пор нет точной информации, использовали ли химическое оружие российские войска против украинских военных, оборонявших металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Какое токсичное вещество могло быть использовано, было ли это попыткой применить химическое оружие или попыткой запугать?

- Мне генштаб не докладывает, какое оружие, я не знаю. На мой взгляд, поскольку химическое оружие - это оружие массового уничтожения, применять его имеет смысл, когда речь идет о массовом уничтожении. А кидать там какую-то одну мину, чтобы отравить трех человек, - это довольно странно.

Но, учитывая, что сейчас возглавил операцию в Украине генерал Дворников, командовавший операцией в Сирии (а из Сирии было много сообщений о применении химоружия), я думаю, что он вполне может попробовать перенести сирийский опыт, сирийской методику ведения войны на территорию Украины.

И, может быть, это была попытка попробовать посмотреть на реакцию, посмотреть, что будет: вот давай сейчас один разочек попробуем, посмотрим, как мир отреагирует. Я вполне это допускаю.

Кстати, Дворникова я помню, когда он ещё лет 20 назад был полковником. Он был командиром полка в Чечне, в котором я служил. Кличка у него была дядюшка Вертер. Он был весь такой какой-то деревянный, дубовый, какой-то роботизированный. Солдат не любил, не жалел. Солдаты отвечали ему взаимностью. К мирному населению относился точно так же. Так что, я думаю, что в принципе он вполне мог попробовать.

- Когда велись военные действия в Сирии, журналисты и эксперты называли его сирийским мясником. Получается, что для успешного роста по карьерной лестнице в России нужно как можно жёстче применять разного рода оружие и относиться к людям так, как вы это описываете на примере Двойникова?

- Я очень сильно удивился, когда Дворникова назначили командующим операцией в Сирии. Полез тогда проверять, тот ли это человек. Я думал, что он уже давным-давно забыт, давно на пенсии, потому что ничем он не блистал, никаких особых тактических манёвров не придумывал. У него в голове учебник Советской армии лежит, и больше в его черепной коробке, по-моему, ничего нет. Абсолютно дубовый советский офицер, советский такой генерал, такой Урфин Джюс - такой командир деревянных солдат. Ну, видимо, вот эти качества и нужны, чтобы подняться по карьерной лестнице до самого верха. Он сейчас генерал армии, и в Российской армии это самое высшее звание на данный момент. Маршалов действующих, по-моему, уже там нет. Так что да, будь дубовым, убивай людей ракетами, трави их химией и станешь великим военачальником.

- То есть сам факт назначения Дворникова может говорить о том, каким таким может быть характер будущих военных действий при наступлении России в Украине, которое сейчас ожидают?

- Они будут пытаться произвести сириизацию войны, пытаться превратить Украину в Сирию.

Но Украина - это не Сирия, ни по территории, ни по количеству населения, ни по боеспособности армии, ни по мировой поддержке, ни по поставкам оружия.

Уже появилась информация, что России поставляет оружие Ирак. Сами они производить уже ничего не могут и через какие-то контрабандные схемы, через Иран у Ирака закупают какие-то системы середины ХХ века. Потому что КаМАЗ у них стоит, АвтоВАЗ у них стоит, из 10 танков могут собрать один, потому что все разворовано, а технологии им перекрыли. Вот Россия и получает оружие из Ирака.

Украина получает оружие со всего мира, самое передовое. И противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин», и артиллерийские системы с корректируемыми снарядами, системы ПВО - всё это будет туда поставляться. Поэтому как они могут пытаться сделать из Украины Сирию, я не представляю совершенно.

Мне кажется, им просто не хватит даже количества ракет самого по себе. Потому что одно дело - бомбить в Алеппо детей, женщин и сирийских повстанцев, вооружённых автоматами Калашникова, и совсем другое дело - воевать с армией 40-миллионной страны, которая 8 лет проходила, наверное, лучшую военную подготовку в мире и которая сейчас по боеспособности является лучшей армией в Европе, это совершенно точно.

Я думаю, что это удачное стечение обстоятельств для Украины, потому что чем тупее генералы в России, тем проще будет украинцам. Слава богу, своих умных, благодаря в ФСБ, они всех пересажали, потравили новичком, выдавили из страны. Умных там не осталось. Там остались верные и дубовые. Спасибо ФСБ, что еще сказать…

- В последнее время вы довольно часто даёте интервью многим европейским изданиям. Чувствуется озабоченность европейцев. Как вы полагаете, могут ли военные действия выйти за пределы Украины, стоит ли переживать Польше, Литве и другим странам?

- 15 лет я ездил по странам Европы, в США, выступал в Сенате, в Конгрессе, где я только не выступал, и все 15 лет я говорил: друзья мои, зарождается новый рейх с новым полоумным фюрером, который сойдёт с ума и обязательно начнёт войну. Меня никто не слушал, за эти 15 лет я стал абсолютным маргиналом.

Я вроде как писатель, у меня книжки какие-то выходили. На литературной ярмарке во Франкфурте я был лет 10 назад. Туда всё время возили Захара Прилепина. Вот Захар Прилепин это была русская культура, русская литература, который им там втирал что-то про Толстого с Достоевским. И вот дошло наконец.

Действительно сейчас ко мне обращаются, у меня очень много запросов на интервью. То, что я 15 лет пытался донести до западных европейских слушателей, оно случилось.

Оказалось, что Бабченко это никакой-то там полоумный придурок, а оказалось, что Бабченко просто их отлично знает и уже годами орал: проснитесь, оно вот так вот и будет. И вот оно вот так вот и вышло.

Я сейчас чувствую себя таким, знаете, стариком на лавочке на пенсии, когда вроде дело сделал и от тебя уже ничего не зависит, и ты сидишь только махорку потягиваешь.

Что касается стран, которые по периметру окружают Россию, то я думаю, что у России сейчас нет возможности захватить Харьков. Они готовятся. Все говорят, что следующая волна, следующая серия будет с попыткой блокады и штурма Харькова, захвата Харькова.

Я не представляю, как они смогут это сделать, потому что с Чечнёй они воевали 15 лет.

Вся Чечня была с населением 1 200 000, в Харькове - полтора миллиона. И сама Украина 40 миллионов. Поэтому как они там будут пытаться штурмовать-захватывать Харьков, я не представляю совершенно. У них не хватает сил даже на один украинский город. Поэтому в Украине на данный момент пока они завязли прочно, и никуда больше рыпнуться они не смогут.

Пока они воюют в Украине, разговоры о том, что они будут захватывать что-то ещё, вести бессмысленно. Ну если они стягивают под Харьков уже части из Владивостока, из Пскова, отовсюду, то есть они собирают по России всё, что вообще осталось, и стаскивают на Украину. Ну чем они будут воевать? Пальцами, сапёрными лопатками? У них сейчас ничего нет.

Поэтому до того момента, пока в России не будет объявлена всеобщая мобилизация, можно быть спокойным. Когда они там начнут объявлять всеобщую мобилизацию, тогда нужно будет начинать дёргаться. Но… Пушечного мяса миллион они смогут наскрести, охотно верю. Может и больше, я не знаю сколько они смогут наскрести. Трупами они заваливать всегда умели. Но техника… теперь у них вопрос с техникой.

В Украине они потеряли гигантское просто количество техники. Смогут ли они наладить её производство, я не знаю. Санкции наложены такие, что, повторюсь, ни один винт с гайкой невозможно завезти сейчас на завод, чтобы выпускать КаМАЗы. Смогут ли они при таких санкциях выпускать танки и БМП, - я сильно сомневаюсь. Если только им из Ирака и Ирана не будут поставлять все по серым схемам.

Но в любом случае пока они воюют в Украине, мне кажется, можно быть спокойным по периметру.

- Как вы оцениваете вероятность использования тактического ядерного оружия, о котором тоже упоминают как о возможной реальной угрозе для Украины и не только?

- Американская разведка говорит, что Путин дозрел до того, чтобы нажать кнопку. А американской разведке я верю, как себе. Может ли он применить тактическое или даже стратегическое ядерное оружие, - я теперь верю во всё, что угодно.

Ещё полгода назад я написал, что российские танки будут утюжить пригороды Киева, мне сказали «ну ты совсем больной, езжай в психушку». А сейчас вот мы с вами живём в новой реальности, говорим о том, что Россия, возможно, применяет химическое оружие в Мариуполе… Могут ли они применить тактическое ядерное, - да охотно верю, почему нет…

Другое дело, что для этого должны условия какие-то дозреть. Пока они пытаются конвенциональной войной при помощи всего этого своего железа, танков и пушечного мяса достичь целей. Но если Путин будет понимать, что такими способами целей он не достигает, то, наверное, возможно. Почему же нет…

- О причине в свое время вашего отъезда из России вы уже не раз рассказывали. Что произошло и происходит сейчас с российским обществом, что вы думаете об этом, основываясь на информации, которую вы получаете?

- Я никакую информацию из первых рук не получаю. У меня там не осталось никого, никаких друзей. Я в этой стране считаюсь террористом, эта страна вся сошла с ума, это абсолютный рейх, там происходит то же самое, что происходило в Германии в 1939 году, что там ещё может происходить…

В России наступил фашизм. Всё. И фашизм этот будет не на день, не на два, не на год и не на два. Вот это ещё надо понимать.

Если Германию оккупировали и покончили с фашизмом так, как покончили, то Россию оккупировать никто не собирается, и никто не собирается её денацифицировать. И пока Путин живой, фашизм в России и будет существовать. Это ещё лет 10-15 точно. А на всё остальное мне плевать.

Невозможно говорить о том, что происходит с российским обществом, потому что в России нет общества, в России нет наций.

В России есть только народонаселение и царь, который управляет своими рабами в ручном режиме. Такого понятия, такого субъекта политики как общество, в России просто не существует. И что там сейчас происходит, ну мне глубочайшим образом плевать.

Там бетонный забор и стрельба на любой шорох, если будут пытаться лезть со стороны, а что там у них внутри, - да пофиг совершенно.

- Вы полагаете, что действительно вот эта бетонная стена, о которой вы сказали, убережет нас, если война закончится, и Украина сможет отстоять свою свободу, свою территориальную целостность при поддержке Европы, западных стран? А мы надеемся и верим в победу Украины.

- Защитит, если удастся вывести морозоустойчивых крокодилов, то безусловно.

- Вы прошли через Первую чеченскую войну, служили и воевали во время Второй чеченской войны, работали военным корреспондентом в Грузии, были и в Украине, когда началась аннексия и оккупация. То, что мы видели в Буче и других городах Украины, факты зверского отношения к мирным людям, которые уже задокументированы, - все это было и раньше? Вы сталкивались с чем-то похожим на войне в Чечне?

- Это было всегда. Но, во-первых, война в любом случае - это всегда убийство мирных жителей. Без этого вообще в принципе ни одна война не обходится. Другое дело - количество убитых мирных жителей. Россия в этом плане чемпион. Российская армия никогда и нигде по-другому не воевала. Везде, куда приходит эта агрессивная вооружённая орда, она везде после себя оставляет горы трупов - как своих, так и чужих. Они по-другому просто не умеют.

Вспомните, во что они превратили Грозный. В Украине с Грозным можно сравнить сейчас только Мариуполь. Только Мариуполь настолько сильно пострадал. Грозный был уничтожен, просто вот каждый дом, каждый дом…

Вспомните про Чернокозово. Это просто был такой концентрационный лагерь под Грозным.

Везде, куда приходит Россия, там всегда начинаются убийства и зачистки, убийства - грабежи – зачистки. По-другому они просто не умеют.

В Чечне я сталкивался сам с подобными случаями.

Один раз я не дал расстрелять человека, который шёл мимо. Его поймали, привязали к дереву, ночь - зимой в горах – он простоял привязанный к дереву, что само по себе можно считать пытками…

Я просыпаюсь, смотрю, у нас в расположении человек к дереву привязан. Я спросил: что вообще здесь происходит?

Мне отвечают: ну вот, типа пленного поймали, он шпион, сейчас мы его проведём расстреливать.

Я говорю: да вы что, больные? Куда вы кого ведёте расстреливать?

Не дал его расстрелять, там до драки дошло, за оружие хвататься стали.

В Грозном шла группка женщин по улице с белыми флагами, они пытались ещё ходить. Ну мои сослуживцы на тот момент решили, что, наверное, их надо расстрелять, потому что в середине группки у них прячутся боевики, их выводят таким образом.

Я говорю: вы больные, вы собираетесь что ли по женщинам стрелять? Ну тоже тогда не дал этого сделать.

Понимаете, там отсутствует логическая связь, цепочка от слова «оружие» к слову «труп». Вот её нет. Ну идёт какой-то человек, в него можно выстрелить, взял и выстрелил.

Понимания того, что что они совершают, когнитивных способностей уже видимо не хватает, - такие люди. И так было всегда…

Давайте вспомним Ермолова с его покорением Кавказа, давайте вспомним штурм Варшавы, вспомним, как в пригороде Варшавы российские казаки за три дня нарубили 25 000 человек. Никогда ничего другого не было отродясь.

- Много ли было таких, как вы, кто останавливал попытки убивать?

- Не знаю. Сильно сомневаюсь, что много.

- На одной из книжных ярмарок в Вильнюсе была представлена книга ветерана Второй мировой войны, художника Леонида Рабичева «Война все спишет». Рабичев описал зверства, которые творила Красная Армия на территории Германии при наступлении на Берлин. Ваш рассказ напомнил ту книгу, в которой описывались преступления против мирного населения.

- Но Советская армии все-таки пришла в Германию мстить после того, как немецкая армия пришла на территорию Советского Союза. Здесь, скорее, нужно будет проводить сравнения, когда армия Украины зайдёт на территорию России. И я буду людей понимать абсолютно. Никаких там пирожков, никаких конфеток уже не будет, извините меня… У людей ненависть просто дичайшая. У меня даже нет никакого сочувствия, хотя я там 40 лет прожил. Москва – это мой родной город, и мне сейчас плевать на неё абсолютно.

Если будет возможность, не знаю, ядерной бомбой туда хреначить, да хреначьте… чтобы там радиоактивное поле только осталось, больше ничего… поэтому всё-таки ваше сравнение не совсем корректное, наверное, в этом случае.

Потому что там-то можно понять вот это вот человеческое чувство. Оно хоть и злое, негативное и агрессивное, но это всё-таки человеческое чувство.

А здесь люди пришли сами на чужую землю.

Сами по своей воле стреляли, убивали, пытали людей, которые им ничего плохого не сделали вообще, в принципе. Это дно гораздо более глубокое, чем то, что творила Красная армия в Германии.

- Соглашусь, не совсем корректная параллель. А как вы оцениваете настрой, то, как ведёт себя украинская армия? За исключением одного эпизода с расстрелом, который мы видели, во всех остальных ситуациях, насколько нам известно, это достаточно гуманное отношение к российским военнопленным. Как украинцам удаётся себя сдерживать в этой ситуации?

- Украина не Россия. Это две совершенно разных страны, два совершенно разных менталитета.

Украинское общество не настолько агрессивное как российское народонаселение. Там гораздо больше человеческих чувств, там гораздо больше доброты и душевного тепла. Всегда так было.

Но понятно, что когда началась война, агрессии, безусловно, стало больше, потому что доброе отношение не помогает тебе выживать, а помогает выживать только агрессия.

Но украинцы по своей сути - они не убийцы, ну не доставляет им это удовольствия. Я думаю, что случаев расстрела пленных больше, чем один. Потому что люди срываются, везде люди есть разные. Но в целом украинская армия придерживается принципов ведения войны. Просто человеческих принципов, нормального человеческого поведения. Я думаю, что так будет продолжаться и дальше.

- Мы видим на этой войне, войне России против Украины, чеченцев. Их чаще называют не чеченцами, а кадыровцами. Вы, наверное, можете вспомнить тех чеченцев, которых вы видели на первой и второй чеченских войнах. Тех чеченцев, которые воюют сейчас, называют еще воинами-тиктокерами. Есть разница между чеченцами, которые воевали тогда за свою территорию, и теми, кто сейчас на чужой территории ведёт войну против Украины?

- Не знаю. Я вооруженного чеченца ни разу в жизни в глаза не видел, когда был в Чечне. На мне, слава богу, нет крови, я в этом уверен на 99 процентов. Мне сравнивать просто не с чем. Я здесь не специалист.

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