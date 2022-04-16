В международном университете LCC – бесплатные курсы литовского языка для беженцев из Украины

Действующий в Клайпеде международный университет LCC, где обучаются почти 200 украинских студентов, учредил Фонд скорой помощи Украине (англ. Ukraine emergency fund), которым может воспользоваться любой украинский студент LCC. Вскоре здесь также стартуют бесплатные курсы литовского языка для всех украинских беженцев.

13 апреля университет LCC, который действует на взморье уже тридцать лет и основан на североамериканской академической модели, объединил усилия и решил не только создать резервный фонд скорой помощи Украине (англ. Ukraine emergency fund), которым может воспользоваться любой украинский студент LCC в случае финансовых трудностей, но и оказать дополнительную поддержку почти сотне столкнувшихся с войной украинских студентов, которые поступят или перейдут в университет из других вузов в следующем году. В зависимости от их потребностей обучение и проживание в общежитии будут бесплатными.

Кроме того, университет LCC организует бесплатные курсы литовского языка для всех украинских беженцев. Взрослые украинцы смогут участвовать в интенсивных курсах уже с 19 апреля вживую и дистанционно или со 2 мая - вживую в помещениях университета. В этой инициативе добровольно сплотились не только лекторы – преподаватели литовского языка Международного университета LCC, но и сами студенты, сотрудники и выпускники.

Работающая в Международном университете LCC более 20 лет и обучающая иностранных студентов литовскому языку преподаватель и заведующая кафедрой исследований в области литуанистики Радвида Вайшвилайте признаёт, что организованные в этом году курсы будут несколько отличаться от обычных.

"Во-первых, будет отличаться продолжительность курсов. Я называю их "ударными курсами литовского языка", потому что на самом деле украинцев будут обучать литовскому языку 30 академических часов. За это время они выучат основные вещи, необходимые в данный момент: их познакомят с тем, как начать разговор, с основными формами существительных и глаголов. По сути, украинцы узнают то, что поможет им чувствовать здесь себя комфортнее".

Преподаватель литовского языка с многолетним стажем не думает, что у украинцев могут возникнуть трудности с изучением литовского языка из-за посттравматического стресса, потому что у новоприбывших, которые хотят остаться в нашей стране временно и на более длительный период времени, имеется мотивация в изучении государственного языка. Лектор считает, что уже сами курсы помогут вырваться из тени войны и почувствовать себя в большей безопасности и близости по отношению к стране, в которой они сейчас строят свою жизнь, и к её людям.

Летом университет LCC также предложит украинской молодёжи и детям бесплатно участвовать в летних баскетбольных лагерях с изучением английского языка. Заинтересованные лица могут писать на адрес эл. почты: lccx@lcc.lt или звонить по телефону: +370 667 67324.

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