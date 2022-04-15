Глава Минобороны Литвы о "Москве": РФ лишилась крупной мощности в Черном море

Затонувший российский крейсер "Москва" - большая потеря для армии этой страны, так как корабль представлял собой большую военную мощь, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Россия потеряла крупнейший военный потенциал своего Черноморского флота. (Его значение) чрезвычайно. Представьте: 64 ракетные установки ПВО, которые можно было бы использовать на дистанции в сотни километров", — заявил в пятницу журналистам Анушаускас.

Он сказать, что не хочет прогнозировать, какой может быть реакция России на потерю.

"Пусть Россия сама решает, как она хочет ответить: может быть, она запретит курение на кораблях, может быть, такой ответ будет, а может запустит крылатые ракеты на какой-то гражданской объект, что для них привычно. Я не буду этого прогнозировать", — сказал министр.

Rusijos jūrų laivyno kreiseris Maskva. George Chernilevsky/Wikipedia nuotr.

Минобороны России заявило, что в среду при буксировке флагманского крейсера Черноморского флота "Москва", принимавшего участие в войне Москвы против Украины, в порт назначения "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость". "В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорилось в пресс-релизе Минобороны.

Между тем, Сергей Братчук, представитель Военной администрации украинского портового города Одессы, заявил, что в судно попала украинская крылатая ракета комплекса "Нептун".

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