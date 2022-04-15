Глава Минобороны: следующих в Россию и Беларусь жителей Литвы вербуют

Литовская контрразведка фиксирует, что литовские граждане, отправляющиеся в Россию или Беларусь, вербуются для шпионской деятельности, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом ранее на этой неделе сообщил Департамент госбезопасности (ДГБ).

"Наша контрразведка фиксирует множество случаев, когда литовцев, направляющиеся в эту страну или направляющихся в Россию, в настоящее время пытаются завербовать и получить дополнительную информацию, очень подробно расспрашивая о том, что мы, если бы это происходило в Литве, сочли шпионажем", — сказал Анушаускас журналистам в пятницу.

По его словам, к таким действиям спецслужбы России и Беларуси были вынуждены прибегнуть, так как их возможности действовать на территории Литвы сократились.

По его словам, перед поездкой в ​​Россию или Беларусь литовцам следует оценить упомянутый риск.

Командующий Вооруженными силами, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис заявил, что для того, чтобы отправиться в вышеупомянутые государства, военнослужащие должны получить разрешение армии.

Он сказал, что в настоящий момент потенциальной мишенью российской и белорусской разведки могут стать обычные граждане Литвы.

В четверг Беларусь объявила, что граждане Латвии и Литвы смогут въезжать в Беларусь без визы с 15 апреля по 15 мая.

На этой неделе литовская разведка предупредила, что рост напряженности в связи с войной России в Украине увеличил риски для поездок литовцев в Россию и Беларусь. По данным ДГБ, спецслужбы этих стран предпринимают более активные действия по вербовке литовских граждан, прибывающих в эти страны.

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