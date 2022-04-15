Спецэфир Delfi: как психологи помогают пострадавшим от войны украинцам и о ситуации в РПЦ Литвы

В Литве зарегистрировано свыше 45 тысяч беженцев из Украины, 18,6 тыс. из них - несовершеннолетние, еще больше украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и родину, в Польше и других соседних с Украиной странах. Помимо материальной, многие беженцы нуждаются в психологической помощи.

Об одной из таких волонтерских инициатив и психологических проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, мы сегодня говорим с гостем студии Delfi психологом Анной Фияалко.

В епархии РПЦ в Литве отстранены от должности и вышли за штат священники, которые открыто осудили войну России против Украины.

Подробнее об этом также в сегодняшнем выпуске

Начало трансляции в 13.00

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