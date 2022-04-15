Об одной из таких волонтерских инициатив и психологических проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, мы сегодня говорим с гостем студии Delfi психологом Анной Фияалко.
В епархии РПЦ в Литве отстранены от должности и вышли за штат священники, которые открыто осудили войну России против Украины.
Подробнее об этом также в сегодняшнем выпуске
Начало трансляции в 13.00
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