В Украину отправляются первые команды литовских медиков

Первые команды медиков из Литвы в пятницу отправятся работать в украинских больницах, подвергшихся обстрелу России.

Пока уезжают две команды, всего 24 медика. В каждой по четыре врача и по восемь медсестер.

Планируется, что они проработают в воюющей стране две недели.

"Как только мы получили просьбу о помощи от коллег из Украины, мы сразу приступили к организации работы и приняли более 300 медиков-добровольцев. Мы действительно гордимся медиками нашей страны, которые, несмотря на усталость от пандемии, нашли в себе силы для еще одной благородной цели", — заявил советник Минздрава Марюс Чюрленис.

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По его словам, медики были готовы поехать туда еще в начале марта, но процесс затянулся в самой Украине — было непонятно, в каких районах и больницах медики нужнее всего.

"Поступила просьба направить анестезиологов, реаниматологов, ортопедов-травматологов, хирургов. Другими словами, самая необходимая помощь — это проведение операций, лечение травм и ранений", — сказал Чюрленис.

Литовцы также привезут в Украину лекарства и оборудование.

Все медики перед выездом на территорию Украины должны были пройти обучение, организованное литовской армией.

Пока неясно, будут ли в Украину отправлены дополнительные бригады медиков.

Вопрос отправки в Украину других медбригад пока проясняется.

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