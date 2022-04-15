После стрельбы в вильнюсской школе - обеспокоенность в связи с безопасностью учеников

После того как в одной из вильнюсских школ двое учеников были ранены из пистолета, стреляющего дробью, родители и администрация школ подняли вопрос безопасности детей в школах. Выдвигают идеи проверки рюкзаков или установки металлодетекторов на входах. Полиция еще расследует обстоятельства происшествия в вильнюсской гимназии Радзивиллов.

"В нашем комиссариате проводится расследование по факту нарушения общественного порядка", – сказал LNK глава 6-го комиссариата полиции Гедиминас Шараускас.

По словам руководства школы, один ребенок был ранен в руку, а другой – в висок. В больницу доставлены 17- и 15-летний пострадавшие. Полиция опросила 16- и 17-летнего подростков – ни один из них не сознался в содеянном. После допроса их отпустили.

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"Участники инцидента выявлены, сейчас ведется расследование. Подозрения пока никому не предъявлены", – сказал Шараускас.

За такую стрельбу грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Оружие пока не найдено, неизвестно также, откуда подросток его взял.

4 года назад в этой школе кто-то распылил слезоточивый газ, в школу приезжала полиция, пожарные и врачи.

Руководство школы не сказало LNK, что намерено предпринять, чтобы подобное не повторилось, но родители поднимают вопрос безопасности детей в школах.

"Было бы печальным, если мы приблизимся к тому примеру, когда дети приносят в школу оружие", – сказал LNK председатель совета Родительского форума Кястутис Миколаюнас.

В правилах школы есть пункт, запрещающий приносить в школу оружие и другие запрещенные вещи. С этими правилами детей и родителей знакомят ежегодно. Отвечать за соблюдение порядка должны родители.

"Пистолеты, сигареты не школа дает. Я хотела бы акцентировать ответственность родителей – они ближе всего к ребенку, они проводят с ним больше времени, видимо, и о содержимом рюкзака должны говорить родители", – сказала директор школы им. С.Даукантаса Йоланта Книвене.

"Но ребенок без ведома родителей может положить что-то в рюкзак. Ученики начальной школы приносят игрушки", – заметил Миколаюнас.

Он сказал, что некоторые школы пытаются включить в правила проверку рюкзака, по его словам, это можно сделать в случае необходимости и с разрешения родителей.

Несколько лет назад в гимназии им. С.Даукантаса провели акцию по проверке рюкзаков - искали наркотики.

"Тогда мы ничего не нашли, но, быть может, были подозрения. Но не нашли", – пояснила директор. Школа не собирается ставить на входе металлодетектор.

"Самым плохим было бы, если бы мы школу превратили в какое-то место заключения, куда тяжело попасть, надо проходить какие-то проверки", – сказал LNK Миколаюнас.

В некоторых школах установлены видеокамеры, но другие считают их неприемлемыми.

В гимназии С.Даукантаса обсуждали установку видеокамер после краж из раздевалок, но большинство членов общины высказалось против. Камер нет и у входа в школу.

В этом году Вильнюсский муниципалитет установил видеокамеры у входов в 30 школ. Если будут деньги, камеры установят и около других школ.

Министерство образования, науки и спорта отмечает, что муниципалитеты и школы должны проводить беседы с детьми и встречи с родителями, посвященные вопросу безопасности в школах, последствиям ношения оружия. В таких встречах могли бы принимать участие представители армии или полиции.

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