Попытки злоупотребления: помощью беженцам пытаются воспользоваться и те, кому она не полагается

В Литве помощью уже воспользовались тысячи беженцев из Украины, однако госведомства и неправительственные организации наблюдают единичные случаи, когда действующей системой пытаются воспользоваться украинцы, которые жили в Литве до начала агрессии.

По официальным данным, в Литву приехало больше 45 000 беженцев из Украины, еще несколько десятков тысяч жили в нашей стране до войны.

После того как были замечены случаи злоупотребления помощью, специалисты внимательнее следят и проверяют, когда люди приехали в Литву.

Однако специалисты в то же время отмечают, что абсолютное большинство нуждается в материальной, денежной и психологической помощи.

По данным Департамента миграции, до начала войны в Литве проживали больше 30 000 украинцев. Большая их часть приехала сюда по работе. В основном эти люди работали строителями и водителями.

Иногда они приходят в центры оказания помощи беженцам.

"Как мы говорим – ложка дегтя может бочку меда испортить. 90% обращающихся - это действительно люди, которые нуждаются в помощи - мамы с детьми, младенцами. Все было бы нормально, если бы не злоупотребляющие, но их быстро выявляют", – сказала координатор Вильнюсского центра Раса Шванене.

В центр ежедневно обращаются около 200 беженцев, в пик их количество достигало 1200.

Шванене сказала, что сейчас специалисты центра проверяют дату прибытия беженцев в Литву, проверяют, не жили ли они до приезда в Литву в других странах ЕС.

Специалисты замечают, что в центр приходят группы мужчин. Их появление вызывает вопрос, ведь в Украине объявлена мобилизация мужчин 18-60 лет.

Шванене признала, что в некоторых случаях сложно оценить, действительно ли человек нуждается в помощи и действительно ли он приехал из Украины после начала войны.

Однако она заметила, что злоупотребляющих помощью людей немного.

"Все зависит от совести: если приходят шесть мужчин, так они чаще всего помощь не берут. Они сами плачут, видят, что в центре полно женщин с детьми", – подчеркнула Шванене.

Она рассказала, что ранее центры отметили, что были люди, которые живут по несколько дней в разных центрах регистрации и получают помощь в каждом из центров. Она сказала, что есть и те, кто повторно приходит в центр, поскольку до сих пор нет единой базы данных, которая показывала бы, что человек уже зарегистрирован.

По словам Шваненен, были случаи, когда люди переезжали и из города в город, поскольку не во всех городах платят одинаковое пособие. В Вильнюсе беженцам платят 252 евро в месяц.

Глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс сказал, что к ним обращаются в основном люди, действительно нуждающиеся в помощи. Людям дают продовольственные талоны на сумму 115 евро.

"Что касается тех "единиц" – их немного, часто это люди, которые работали в Литве нелегально, а сейчас пытаются легализоваться, они не могут вернуться в Украину, поэтому хотят оформить свое присутствие в Литве", – пояснил Гурявичюс.

"Я благодарен волонтерам за то, что они объясняют таким людям, что мы хотим помочь каждому украинцу, пострадавшему от войны, а если будем помогать просто всем людям подряд, помощи не хватит. И люди это понимают", – сказал он.

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