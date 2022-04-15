Поток пациентов больницы регулируют и платой: когда за услуги придется заплатить

Не удивляйтесь и не возмущайтесь, если в государственной больнице вам придется заплатить за услуги, даже если вы заплатили обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). В некоторых случаях такой сбор законен.

Не так давно Кедайняйская больница обновила порядок предоставления услуг в дневном стационаре хирургических услуг. В новом порядке указано, что пациенты, которые после получения услуг, захотят остаться в больнице на ночь, должны заплатить 3 евро (без завтрака). По действующему положению, дневной стационар хирургических услуг работает до 24 ч.

"Было решено ввести символическую плату в 3 евро за ночлег для пациентов, которые на ночь хотят остаться в больнице", – пояснила Delfi введение нового порядка директор больницы Эдита Вашкявичене.

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Она прибавила, что такой порядок, введенный министром, распространяется на все больницы Литвы. Каждая больница сама должна была оценить и утвердить цену за ночлег.

На вопрос, как на такую плату реагируют пациенты, Вашкялене ответила: "Пациентов, которые хотят на ночь остаться в больнице, знакомят с порядком, пока никаких претензий мы не слышали".

Пресс-секретарь Клайпедской университетской больницы Айсте Норейкайте сказала, что в их больнице, если пациент в силу состояния здоровья должен остаться в больнице на ночь, отдельную плату не взимают.

Тот факт, что в некоторых больницах вполне законно могут брать плату за ночлег после получения услуг в отделении дневной хирургии подтвердила и специалист Государственной больничной кассы Диана Петравичене, подчеркнув, что новый порядок предоставления услуг дневной хирургии подписан министром и действует во всей Литве с 3 марта 2022 года.

Петравичене заметила, что плату за услуги больницы устанавливает глава учреждения, пациента должны ознакомить с действующим потрядком и ценами.

Платить за услуги иногда приходится и пациентам, обращающимся в отделения скорой помощи, если цель визита несерьезная или визит не был обязателен.

Глава Центра оказания скорой помощи Сантаришкской клиники Андрюс Климашаускас заметил, что таких пациентов бывает по 30%. Это много, если знаешь, что в прошлом году обратились 55 000 человек (20 000 - без особой надобности).

На просьбу привести пример такой необязательной помощи, врач ответил: "Какая-то боль, которая не отвечает критериям оказания срочной помощи. Или кашель, который появился сегодня, пациент забеспокоился и решил обратиться в приемное отделение, где оказывают помощь серьезно страдающим пациентам. Случаи, когда человеку может помочь семейный врач, не считаются серьезными. Мы у двери не можем установить, насколько человеку нужна помощь и отправлять людей домой. Но каждый такой человек отнимает время у врача и у пациентов, нуждающихся в срочной помощи".

Климашаускас напомнил, что в отделении скорой помощи пациентов распределяют по тому, насколько серьезен случай. Люди, которым спешная помощь не нужна, оказываются в самом конце очереди.

"Однако ожидания таких людей, которые застрахованы ОНЗ такие же: они хотят получить помощь здесь и сейчас. По этой причине некоторым пациентам приходится платить за услуги", – пояснил собеседник Delfi, сославшись на соответствующий порядок.

Цена услуги зависит от ситуации. Бесплатно оказывают неотложную помощь.

Люди, которым приходится платить за оказанную помощь, злятся. "Они на это плохо реагируют, а мы, видимо, чтобы защитить нашу нервную систему, ввели слишком низкую плату", – сказал Климашаускас.

Если вы не хотети платить за помощь в больнице, сначала проконсультируйтесь с дежурным врачом – такие врачи есть практически во всех поликлиниках - или же с утра обращайтесь к семейному врачу.

Климашаускас сказал, что в пандемию люди чаще обращались в больницу с проблемами, которые можно было решать на уровне поликлиники.

По словам Норейкайте, в КУБ около 1/4 пациентов обращаются в отделение скорой помощи без острой необходимости.

"Такие люди должны идти к семейному врачи, но они не хотят ждать и едут в больницу", – сказала собеседница, заметив, что такие пациенты платят за услуги в отдельных случаях. Для выяснения, кому платить за услуги, пользуются специальным документом Минздрава. Норейкайте сказала, что обычно пациенты злятся, узнав, что им придется платить за оказанные услуги.

Петраускене заметила, что неотложную помощь пациентам оказывают немедленно, если человеку нужны плановые услуги, его могут отправить к семейному или дежурному врачу. Пациента должны уведомить о возможности получить бесплатную помощь.

Она напомнила, что вызывать скорую или ехать в приемное отделение надо тогда, когда есть реальная угроза жизни или здоровью людей, например, если произошло ДТП, несчастный случай, ожог, потеря сознания и т.п.

Петраускене заметила, что все поликлиники обязаны предоставлять своим пациентам помощь 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

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