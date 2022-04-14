Министр энергетики: импорт российского газа в Литву остановлен надолго

Поскольку Литва полностью отказалась от импорта российского газа в начале апреля, это решение будет закреплено в законодательных актах, а значит, будет долгосрочным, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Все документы по поводу полной остановки импорта из России готовятся – не только то, что она сейчас теряет. (...) В долгосрочной перспективе мы все равно закрепим это и в правовых актах", — заявил Крейвис новостному порталу 15min.lt в четверг.

По словам министра, сегодня поставлять в Литву российский газ уже невозможно, так как для этого не будут выделяться мощности трубопровода.

Крейвис повторил, что мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) хватит для всей Литвы, в том числе для крупнейшего в стране импортера природного газа, Йонавского производителя азотных удобрений Achema.

В начале апреля Achema объявила, что в ближайшее время не планирует покупать газ у "Газпрома". До этого она закупала российский газ, который транспортировался как по трубопроводу, так и небольшими судами, заказанными у российского "Новатэка". Прием грузов последнего через Клайпедский СПГ-терминал был приостановлен в начале марта из-за санкций, введенных Европейским Союзом.

В начале апреля Крейвис заявил, что правительство примет "соответствующие решения" в отношении тех компаний, которые в будущем решат покупать российский газ.

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