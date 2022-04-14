Гражданам Литвы и Латвии с завтрашнего дня разрешен безвизовый въезд в Беларусь

С 15 апреля граждане Литвы и Латвии могут без виз въезжать в Беларусь. Об этом объявил Госпогранкомитет страны: "В связи с приближением православных и католических религиозных праздников, руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии (а также имеющим статус негражданина Латвии) и Литвы", передает Onliner.

Пересекать белорусскую границу можно будет в пунктах пропуска на латвийском и литовском участках. Этот порядок включается сегодня в полночь и действует по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории страны.

Также для этой категории разрешено посещение погранзоны без пропуска. Для этого при въезде в Беларусь в пункте пропуска необходимо устно сообщить пограничнику о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель посещения.

Вообще, для въезда в Беларусь всем иностранцам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медстраховку, зеленую карту (автомобилистам) и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

Вчера ГПК Беларуси объявил, что рассматривается вопрос об отмене виз вообще для всех соседних стран ЕС — ради "укрепления добрососедских отношений и развития туризма".

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