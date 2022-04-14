В Литве - значительный рост цен на овощи, а хороших новостей пока нет

Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут, однако пока нет данных, которые могут свидетельствовать о их снижении. Сообщается, что овощи подорожали из-за роста цен на энергоресурсы и это подорожание продолжится, а некоторые теплицы в этом году будут стоять пустые, поскольку некоторым было невыгодно начинать посев.

В передаче на LNK сообщалось, что в Литве в некоторых теплицах уже появился первый урожай помидоров, урожай в этом году планируется такой же, как в прошлом или лучше. Однако в других странах ситуация не такая хорошая.

Глава Kietaviškių gausа Миндаугас Пупянис сказал, что одни посеяли овощи позже, другие вообще не выращивали, а третьи понимают, что год будет убыточным. Из-за подорожания газа, удобрений и другого сырья, часть владельцев теплиц не будет выращивать урожай и в Литве.

"Расходы на энергоресурсы выросли в 4-5 раз. Это значительно влияет на себестоимость. На сегодняшний день в Литве больше теплиц пустует, чем используется, часть пустует из-за высоких цен на энергию", – сказал председатель правления ассоциации владельцев теплиц Паулюс Андреевас.

Из-за роста себестоимости подорожает и урожай. Департамент статистики уже сейчас отметил, что овощи дорожают.

"Из продуктов питания в марте 2022 г, по сравнению с мартом 2021 г, за год больше всего подорожали именно овощи. Рост цен составил больше 34%, далее идет растительное масло - почти 26%, молоко и молочные продукты, сыры, яйца – больше 23%", – сказала представитель ДС Виргиния Ясёнене.

На 40% подорожали вода, электричество, газ и другое топливо. Из услуг больше всего подорожал транспорт - на 20%, а услуги гостиниц, кафе и ресторанов – на 13%.

"Индекс потребительских цен показал, что цены выросли и за последние 10 лет, <...> этот рост наблюдался в рекордном темпе, который меня беспокоит", – сказал профессор КТУ Ритис Крушинскас.

По его словам, рост цен достигнет пика через 2-3 месяца, а до того времени производители могут выбирать из двух сценариев. Один из них - компенсация расходов за счет бизнеса, который пожертвует прибылью, другой – чтобы сохранить прибыль, производители могут поднять цены.

По данным ДС, литовские производители уже подняли цены больше, чем это сделали их коллеги за пределами Литвы.

"На литовском рынке продукция подорожала на 39%, а за его пределами – на 11%. На этот рост подействовало изменение цен на нефтепродукты в Литве и за ее пределами", – сказала Ясёнене.

Сообщалось, что по данным промышленности, цены поднимутся и в этом секторе.

"На 20-30%, думаю, таким будет подорожание в этом году", – сказал Андреевас.

По данным ДС, в марте годовая инфляция в Литве увеличилась до почти 16%.

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