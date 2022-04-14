Danske Bank расширяет деятельность в Литве, примет еще более 100 работников

Одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп Danske Bank переводит в Литву часть услуг для коммерческих клиентов и финансовых учреждений.

Число работников ответственного за это подразделения LC&I Lithuania в течение ближайшего года увеличится почти вдвое - со 120 примерно до 230, сообщает группа.

Глава LC&I в Литве Гедре Гечяускене сообщила, что планируется создать немало новых позиций, а специалисты по обслуживанию клиентов и менеджеры Danske Bank будут приглашены присоединиться к новой команде управления клиентами LC&I Lithuania Client management в Литве.

LC&I в Литве будет развивать отношения со скандинавскими и глобальными компаниями, а также с государственными казначействами, инвестиционными, пенсионными фондами и страховыми компаниями в Европе, США, на Ближнем Востоке, в Азии и Океании.

Danske Bank предоставляет услуги информационных технологий, банковских операций, по предотвращению финансовых преступлений, банковской поддержки и другие услуги в Литве. Здесь работает более 4 тысяч человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!