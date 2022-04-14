В Литве начинает работу крупнейший украинский туроператор Join UP!

Крупнейший украинский туроператор Join UP! начинает работу в странах Балтии. В Литве, Латвии и Эстонии начинается торговля турпутевками в Турцию, в апреле предложат также поездки в Черногорию, Албанию и на греческие острова – Закинтос, Крит и Корфу. В странах Балтии открываются филиалы компании.

Компания планирует предложить около 50 направлений в Турцию, Египет и Грецию. Зимой 2022/2023 г. планируются туры в Шри-Ланку и на Занзибар.

По словам главы отделения компании в странах Балтии Гедиминаса Кериса, на рынок стран Балтии приходит не только первый украинский туроператор, но и один из успешный и опытных лидеров рынка.

"Расширение компании в Балтии планировалось уже давно, к этому шагу тщательно и ответственно готовились, согласовывали потребности с местным рынком. Из-за сложного положения оператор не работает на родине. Поэтому успешная деятельность в Балтии не только поможет экономике Украины, но и поможет сохранить рабочие места украинцев, которые сейчас борются за наше светлое будущее", – сказал Керис, заметив, что центральный офис компании работает в Риге (Латвия).

Клиенты компании получат точно такие же гарантии, как и клиенты других действующих на рынке туроператоров.

Join Up! была основана в 2010 г. и за 10 лет стала одним из крупнейших игроков на украинском рынке. Стратегический партнер компании - SkyUp Airlines.

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